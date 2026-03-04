4 de marzo de 2026 - 14:39

La Municipalidad de Capital sumó 84 jóvenes a prácticas laborales y logró 35 incorporaciones al empleo formal

Se realizó la firma de convenios entre la Municipalidad de Capital y empresas locales en el marco del Programa Fomentar y el PIL.

La Municipalidad de la Ciudad fortalece el empleo formal. Una oportunidad única en Capital.

Por Redacción Diario de Cuyo

La Municipalidad de la Capital avanzó en una nueva etapa de su política de empleo joven al firmar convenios con empresas locales que permitirán el ingreso de 84 beneficiarios a prácticas laborales y la incorporación efectiva de 35 personas al mercado formal de trabajo.

El convenio entre Capital y empresas locales

Según informaron desde el municipio, estos acuerdos fortalecen el empleo local y reflejan el trabajo coordinado junto al Ministerio de Capital Humano de la Nación, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, organismo que aporta el financiamiento destinado a la ayuda económica mensual de los participantes del Programa Fomentar. Además, se supervisan las prácticas calificantes dentro de las empresas y se facilita la inserción de trabajadores desocupados.

En paralelo, las empresas realizan un aporte económico voluntario para que los beneficiarios alcancen el Salario Mínimo, Vital y Móvil, reforzando así el compromiso del sector privado con la generación de empleo formal.

Para la intendenta de la Municipalidad de Capital, se trata de "generar trabajo formal"

La intendenta de la Capital, Susana Laciar, subrayó que el Estado cumple un rol articulador: “El Estado no es quien crea empleo, sino que facilita herramientas y condiciones para que los empresarios puedan invertir, crecer y generar trabajo formal”. Además, remarcó que la capacitación debe entenderse como una inversión pública estratégica y no como un gasto.

Laciar recordó que fue autora del proyecto de Primer Empleo como legisladora nacional y que hoy lo ejecuta desde el municipio como política concreta.

El Programa de Inserción Laboral en números

En ese marco, presentó cifras que muestran el crecimiento del programa: en 2024 se concretaron 183 inserciones laborales con 625 postulantes y 30 empresas; en 2025 fueron 260 inserciones con 1.540 postulantes y 35 empresas; y en lo que va de 2026 ya se registran 67 inserciones laborales, 84 ingresos a entrenamiento y 35 incorporaciones formales.

Otro dato destacado es que cada 15 minutos se entrevista y capacita a un postulante en la Dirección de Empleo, lo que refleja la demanda y el movimiento constante del área.

Desde marzo de 2026 participan las siguientes firmas: Trielec SA-Trielec, Sostén SA-Solimin, Global Traders SAS-Only San Juan, Artepan SAS- Artepan, Camino del Oeste SA-Avícola Myriam y GDE Servicios San Juan SA-Prolimp.

Finalmente, la jefa comunal sostuvo que “la Ciudad Capital confía en su capital humano y en sus vecinos”, y afirmó que cada convenio firmado representa un proyecto de vida que comienza a consolidarse a través del empleo formal.

