Existió el café entre Peluc y Baistrocchi y desató las especulaciones para el 2027

No hay una fecha exacta ni un lugar preciso. Fuentes que orbitan el universo de los protagonistas confirmaron que finalmente hubo un café entre el representante de Javier Milei en San Juan, José Peluc , y el exintendente de la Capital , Emilio Baistrocchi . De acuerdo a lo que supo DIARIO DE CUYO es el primer contacto exploratorio rumbo al 2027 entre los dirigentes. No hubo un ofrecimiento formal, tampoco una intención de pase. "Son insinuaciones", dijeron las fuentes.

Son realidades diferentes las que viven los dirigentes. El diputado nacional de Libertad Avanza tiene las acciones en alza. Con una performance positiva en las legislativas nacionales, la relación aceitada con El Jefe, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el objetivo de competir nuevamente en soledad, puede tantear a un abanico de dirigentes que considera óptimos por su discurso y trayectoria técnica. En tren de eso llegó hasta Baistrocchi, que viene de obtener un cuarto lugar rezagado en el 2025 con un sello de corte centrista.

Peluc ya sumó a figuras que generaron un impacto público por el apellido o por el campo del que provienen: el hijo del difunto empresario, Jorge Estornell, Héctor Estornell, y el automovilista Facundo Della Mota. Los dos son personalidades sanjuaninas sin un pasado político palpable. Sin embargo, también agregó a dos hombres con trayectoria empresaria o partidaria: el excandidato a intendente de Rawson, Adrián Martínez y el exjusticialista Facundo Valentín. El primero es conocido por sus franquicias de panaderías. El segundo es exsecretario de la Junta de Desamparados y exsubdirector de la Juventud de Baistrocchi, aunque no tienen afinidad entre sí.

En tanto, Baistrocchi, tiene una larga carrera de gestión. Arrancó en la Cámara de Diputados, después pasó por el Ministerio de Gobierno -cuando tenía a cargo la Secretaría de Seguridad- y finalmente alcanzó la Intendencia de la Capital durante la segunda gestión de Sergio Uñac. Durante los años en la Municipalidad detentó la jefatura de las cuatro Juntas capitalinas: Centro, Concepción, Desamparados y Trinidad. Después tuvo un camino poco alentador tras la derrota en la pelea por la conducción del municipio, que terminó en manos de Susana Laciar, que salió primera y que tuvo además el respaldo de los votos de Rodolfo Colombo bajo la ley de lemas.

La pelea interna con Uñac en el Partido Justicialista provocó la renuncia de Baistrocchi a la afiliación y pasó a edificar un nuevo armado, cercano al peronismo cordobesista del exgobernador Juan Schiaretti. El exintendente fundó Hacemos por San Juan, la terminal local de Hacemos por Nuestro País. Compitió en las legislativas con resultados dispares. En la Capital tuvo un traspié importante. En el departamento que más conoce sacó 1.889 votos. No obstante, tuvo posicionamiento digno en Calingasta y Caucete con 337 y 470 votos, respectivamente. Parecen pocos, pero alcanza para definir una elección. En Caucete, por ejemplo, el peronismo ganó por apenas 20 sufragios.

Fuentes calificadas indicaron que Peluc tiene interés en un perfil similar a Baistrocchi. ¿Por qué no en el mismo exintendente? Si bien la charla -de café, no de asado- entre ambos no transcurrió por los andariveles netamente electorales, el capitalino no abrió ni cerró la puerta a jugar con el representante del Presidente. Los memoriosos recordarán que el exjefe comunal tuvo consideraciones elogiosas con Milei el día posterior al balotaje del 2023. En declaraciones radiales de difícil acceso, dijo -no textualmente así- que el León libertario había ganado por la propuesta económica y de seguridad mientras que el peronismo de Sergio Massa tuvo un serio problema con la inflación. Fue el primer peronista en reconocer los errores del candidato justicialista.

El juego de Baistrocchi, de acuerdo a las fuentes consultadas, puede pendular entre dos opciones polarizadas. Tiene el perfil de un cuadro técnico de la derecha peronista. La gestión en el Minsterio de Gobierno generó una impresión inicial que puede interpretarse como tecnocrática con especial ahínco en la seguridad. Entonces, La Libertad Avanza no le incomoda. Pero es consciente de las raíces justicialistas. Ergo, pese a la renuncia a la afiliación, no tendría problema en alinearse en una propuesta pejotista que, atenti, esté ajena a cualquier tipo de vinculación con el senador Uñac. Es una quimera. El exgobernador hoy domina el Consejo Provincial Justicialista. De manera que la carta de La Libertad Avanza, siempre y cuando se la ofrezcan formalmente y no como un tanteo de café, puede servirle.

Sería una novedad que el representante de Milei en la provincia diera un paso hacia una figura conocida. Por ahora -aunque fueron elecciones legislativas, es cierto- decantó por la sorpresa con el argumento sobre la tracción del Presidente. Apostó por Bruno Olivera y por Abel Chiconi. Los dos ingresaron a sus puestos. Uno en el Senado, otro en Diputados. Quizá para la Capital busca una persona de tales características, sin un pasado político que pese sobre sus hombros y que esté fijado en la retina de los votantes.