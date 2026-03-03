Diario de Cuyo en Canadá: Orrego viaja a Vancouver para hablar con Vicuña sobre planes de obras estratégicas

En pleno tramo decisivo para la definición del esquema económico e institucional del proyecto Vicuña , el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego , viajará en estos días a Vancouver para reunirse con los máximos responsables de la compañía y avanzar en un acuerdo que defina inversiones en infraestructura, además de pasar en limpio los aspectos legales vigentes sobre regalías y fideicomisos.

Así lo confirmó a Diario de Cuyo el Country Director de Vicuña Corp., José Morea, quien aseguró que las conversaciones están en una etapa avanzada y que la intención es cerrar los puntos centrales en el corto plazo.

“Venimos trabajando con el Gobierno de San Juan hombro con hombro para avanzar en un acuerdo integral que incluya no sólo reconocer los detalles de la estabilidad de regalías y su mecanismo de facturación, sino también construir definiciones sobre las inversiones en infraestructura que tanto Vicuña como el Gobierno de San Juan van a estar realizando para facilitar el avance del proyecto en forma acelerada”, sostuvo Morea.

El ejecutivo explicó que el encuentro se realizará en las oficinas de la compañía en Vancouver y que allí se presentarán formalmente los equipos técnicos de ambas partes para terminar de definir los detalles.

“Vamos a reunirnos con el equipo de Gobierno en nuestras oficinas de Vancouver y les vamos a presentar a los equipos esta semana. Esto incluye los diferentes vehículos en la gobernanza de esta infraestructura que ambas partes van a llevar adelante”, detalló.

Regalías y esquema institucional

Uno de los ejes centrales de la reunión es el esquema de regalías y su estabilidad en el tiempo. Desde la compañía insistieron en que es un aspecto legal que debe estar bien claro en el marco de cualquier acuerdo, ya que el objetivo es dar previsibilidad tanto a la provincia como a los accionistas del proyecto. Eso implica conocer además todos los pormenores del mecanismo de facturación futura y los instrumentos financieros que podrían canalizar parte de los recursos, entre ellos fideicomisos destinados a infraestructura estratégica.

Las regalías mineras, que son un porcentaje de la exportación de mineral que queda en las arcas provinciales y departamentales, están reguladas por ley provincial.

Según explicó el directivo, el acuerdo en análisis contempla no solo la cuestión fiscal sino también la articulación institucional para ejecutar obras clave que permitan acelerar la construcción del distrito minero.

“A esta altura tenemos que empezar a cerrar las conversaciones para implementar dicho acuerdo a la brevedad. Estamos muy avanzados en la mayoría de los puntos, ya están preacordados”, afirmó.

Infraestructura y gobernanza

El entendimiento en negociación incluye inversiones conjuntas en infraestructura habilitante, bajo esquemas de gobernanza compartida. La idea es definir los vehículos jurídicos y financieros que permitan ejecutar obras estratégicas con participación tanto de la empresa como del Estado provincial.

Morea remarcó que el trabajo conjunto busca “facilitar el avance del proyecto en forma acelerada”, en un contexto en el que la compañía prepara la documentación que deberá elevar a su directorio para la futura decisión final de inversión (FID).

La reunión en Vancouver se da en un momento clave para el proyecto Vicuña, que integra los desarrollos de Josemaría y Filo del Sol, y que podría convertirse en uno de los mayores complejos cupríferos del mundo si se concretan las etapas previstas.