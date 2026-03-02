Daniel Olivares Yapur asumió formalmente como presidente de la Corte con un acto en el Sirio Libanés

Este lunes a las 10.30, Daniel Olivares Yapur asumió formalmente como presidente de la Corte de Justicia de San Juan en un acto realizado en la sede académica del Poder Judicial , el Club Sirio Libanés . "Vemos un Poder Judicial integrado que no sólo se limita a dictar sentencia, al ámbito jurisdiccional, sino que trabaja institucionalmente, que trabaja en la pacificación de darle a cada uno sus derechos. No nos limitamos sólo a resolver un caso", dijo en el primer discurso de arranque de mandato.

En una entrevista previa con DIARIO DE CUYO, Olivares Yapur anticipó que su gestión profundizará el proceso de transformación interna que definió como una “metamorfosis judicial”. “Es el cambio revolucionario en el paradigma del sistema de juzgamiento y en los métodos de trabajo. Lo ideamos con una planificación año a año, en consenso con el Poder Legislativo y el Ejecutivo”, explicó.

El flamante presidente recordó, la semana pasada, que ese proceso implicó “cambiar la estructura organizacional, dejar el juzgado tradicional y pasar al Colegio de Jueces y Oficina Judicial”, además de modificar “las cinco leyes troncales: Código Procesal Civil, Código de Familia, Código Procesal Laboral, Ley Orgánica de Tribunales y Ley de Recursos Extraordinarios”, junto con la digitalización a través del sistema SAE y las plataformas Pumo y Choice en el fuero penal.

Sobre los resultados, sostuvo que “en 2015-2016 teníamos aproximadamente 35.000 causas en trámite. Ahora tenemos 18.000. Hemos achicado casi un 50%”. Y agregó: “El juicio civil que duraba entre 50 y 60 meses ahora dura 18 meses. En lo penal pasamos de un índice del 8% anual de sentencias a un 80-82%. Antes casi nadie iba condenado, ahora ustedes publican todos los días condenaron, condenaron”.

Consultado por este diario el eje de su gestión en 2026, fue claro: “Profundizar, depurar y especializar los sistemas. La metamorfosis ya la hemos logrado. Ahora tenemos que eficientizarla y transparentar la acción de la justicia”. En ese sentido, también planteó la necesidad de mejorar la comunicación institucional: “Hay que difundir adecuadamente lo que hacemos para que la gente entienda, por ejemplo, qué significan las medidas alternativas de resolución de conflictos o por qué una pena puede ser en suspenso”.

En materia de infraestructura, remarcó que el año estará marcado por la continuidad de obras clave. “Tenemos dos obras emblemáticas. El edificio 9 de Julio tiene un 30% de avance. Es una obra de alta complejidad técnica”, señaló. También destacó el nuevo edificio judicial en Jáchal: “Es extraordinario, muy merecido por los habitantes de la segunda circunscripción. Ya no van a poder decir que la Corte de la ciudad se olvidó de ellos. Nosotros somos la Corte que se acordó de ellos”.