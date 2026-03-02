2 de marzo de 2026 - 09:37

Tras el discurso de Milei: Andino dijo que le dio "vergüenza ajena" y para Picón "no son las formas"

Dos de los diputados nacionales por San Juan opinaron sobre el mensaje que el Presidente dio ante el Congreso de la Nación anoche .

Cristian Andino (Unión por la Patria) criticó fuertemente el discurso del Presidente; por su parte Nancy Picón (Producción y Trabajo) coincidió con los conceptos vertidos, pero criticó las formas.&nbsp;

"Me parece que era parte de un show montado", dijo Cristian Andino, diputado por Unión por la Patria respecto al clima que se vivió en la apertura de sesiones el domingo, donde hubo insultos y encendidos cruces entre legisladores, el público y el propio Milei.

“Me dio vergüenza ajena" resumió Andino en declaraciones a Radio Samiento.

“No comparto prácticamente nada lo que dijo. En una parte del discurso habló de que bajó los impuestos y lo que disminuyó fue el de bienes personales, que lo paga el 2% de los argentinos más ricos, y el de los autos de lujo. No beneficia a los demás, son medidas para el sector más pudiente” cuestionó el exintendente y agregó: “Acá el empresario no pierde nunca. Habla de números y que las cosas se pueden conseguir más baratas, pero el único que pierde es el trabajador que se queda sin empleo”.

"Hay un relato en el que no coincidimos para nada. Habla de equilibrio y es a costa de ajustarle a los jubilados, desfinanciamiento universitario y de discapacidad, haber parado la obra obra pública" enumeró el legislador entre otros puntos que confrontó.

Por su parte, la diputada de Producción y Trabajo, Nancy Picón destacó el contenido del mensaje, aunque objetó "las formas".

“La única gran crítica son las formas. Una vez más este presidente acostumbrado a formas que no comparto, son demasiado agresivas, que no son para el lugar donde estaba, pero bueno es la manera de ser” de él, dijo Picón en Radio Sarmiento.

"Hizo hincapié en los logros de las extraordinarias. Desde nuestro espacio acompañamos la reforma laboral y la ley penal juvenil. Fue muy importante ratificar la defensa a la libertad y la defensa a la vida” dijo Picón

"Fue un discurso reformista" resumió la legisladora del oficialismo provincial.

