Tras el discurso de Milei: Andino dijo que le dio "vergüenza ajena" y para Picón "no son las formas"

Luego del mensaje de Javier Milei ante el Congreso de la Nación el domingo por la noche, diputados sanjuaninos opinaron sobre el tono que eligió usar el mandatario.

Javier Milei anunció un paquete de reformas de 10 proyectos por mes que enviará al Congreso

"Me parece que era parte de un show montado", dijo Cristian Andino , diputado por Unión por la Patria respecto al clima que se vivió en la apertura de sesiones el domingo, donde hubo insultos y encendidos cruces entre legisladores, el público y el propio Milei.

"La democracia se fortalece respetando a los que piensan distinto, en un diálogo serio y respetuoso, no como ayer, menos insultando a quienes no son parte de su partido partido" continuó Andino.

“No comparto prácticamente nada lo que dijo. En una parte del discurso habló de que bajó los impuestos y lo que disminuyó fue el de bienes personales, que lo paga el 2% de los argentinos más ricos, y el de los autos de lujo. No beneficia a los demás, son medidas para el sector más pudiente” cuestionó el exintendente y agregó: “Acá el empresario no pierde nunca. Habla de números y que las cosas se pueden conseguir más baratas, pero el único que pierde es el trabajador que se queda sin empleo”.

"Hay un relato en el que no coincidimos para nada. Habla de equilibrio y es a costa de ajustarle a los jubilados, desfinanciamiento universitario y de discapacidad, haber parado la obra obra pública" enumeró el legislador entre otros puntos que confrontó.

Por su parte, la diputada de Producción y Trabajo, Nancy Picón destacó el contenido del mensaje, aunque objetó "las formas".

“La única gran crítica son las formas. Una vez más este presidente acostumbrado a formas que no comparto, son demasiado agresivas, que no son para el lugar donde estaba, pero bueno es la manera de ser” de él, dijo Picón en Radio Sarmiento.

"Hizo hincapié en los logros de las extraordinarias. Desde nuestro espacio acompañamos la reforma laboral y la ley penal juvenil. Fue muy importante ratificar la defensa a la libertad y la defensa a la vida” dijo Picón

"Fue un discurso reformista" resumió la legisladora del oficialismo provincial.