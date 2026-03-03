UTA: choferes de colectivo reclaman el fin del horario de verano y amenazan con medidas

El sindicato advierte que el régimen de verano "perjudica a los trabajadores" y realizaron una presentación en la Secretaría de Transporte de San Juan.

Durante el verano, las empresas modifican los horarios teniendo en cuenta el menor flujo de pasajeros, que repercute en la rutina de los choferes, dicen de UTA.

La Unión Tranviaria Automotor (UTA) realizó una presentación ante la Secretaría de Transporte para que intime a los propietarios de las empresas a regresar a los horarios habituales, teniendo en cuenta que ya comenzó el ciclo lectivo. Aducen que mantener los horarios de verano en el transporte público continúa perjudicando a los choferes.

En un comunicado enviado a sus afiliados, firmado por Héctor Maldonado, el sindicato informó de una presentación realizada este lunes en la Secretaría de Transporte, como organismo de contralor, "para que intime en forma inmediata a la Cámara A.T.A.P. a regularizar los horarios normales y desista de mantener los horarios de verano, ya que ha comenzado el ciclo lectivo".

Aseguraron que "por diferencias con el Gobierno Provincial, una vez más los perjudicados son los trabajadores, a quienes les resulta imposible cumplir con esos horarios y pierden, en la mayoría de las vueltas, su tiempo de descanso en los paraderos o puntas de línea".

Anunciaron tanto al sector empresario como al Gobierno que de "que de persistir con esta actitud se analizarán las medidas gremiales que se consideren necesarias en resguardo de los derechos de los compañeros".