3 de marzo de 2026 - 22:28

Recuperan un auto robado en Capital: así fue el operativo

La Policía recuperó en Capital un Chevrolet Onix tras un operativo de inteligencia que permitió ubicar el vehículo con pedido de secuestro por hurto calificado.

En un procedimiento que se resolvió en menos de una semana, la Policía de San Juan logró recuperar un Chevrolet Onix robado en Capital, que tenía pedido de secuestro activo por hurto calificado. El vehículo fue hallado tras tareas de inteligencia desplegadas por la brigada especializada.

Chevrolet Onix robado en Capital: cómo fue el operativo

El trabajo estuvo a cargo de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5, que inició la investigación luego de que el rodado fuera denunciado como sustraído el pasado Jjueves 26 de febrero.

Tras una intensa labor de inteligencia y vigilancia, que se extendió durante apenas seis días, los investigadores lograron localizar el automóvil en calle Coronel Díaz, en el departamento Capital.

El procedimiento contó con la coordinación del área de Abordaje Territorial, lo que permitió confirmar que el vehículo presentaba un pedido de secuestro activo por el delito de hurto calificado. El automóvil, un Chevrolet Onix de color blanco, fue inmediatamente puesto a disposición de la Justicia.

Desde la fuerza destacaron que el rápido accionar fue clave para evitar que el rodado fuera desmantelado o trasladado fuera de la provincia, una modalidad frecuente en casos de delito automotor.

Vehículo a disposición de la Justicia

El rodado recuperado quedó bajo resguardo judicial y se espera que en las próximas horas se concrete su restitución al legítimo propietario.

