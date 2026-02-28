Capital: amenazó de muerte a su tía política y ocultó un revólver en el baño cuando llegó la Policía

Un conflicto familiar en Capital terminó con una condena de prisión efectiva en el marco del legajo contra Mauricio del Valle Vázquez Irrazabal , quien fue sentenciado por el delito de amenazas tras haber intimidado de muerte a su tía política y asegurar que le dispararía si llamaba a la Policía.

El caso fue investigado por el fiscal Fernando Bonomo y concluyó mediante juicio abreviado con una pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. Además, el imputado fue declarado reincidente y continuará detenido bajo prisión preventiva.

El hecho ocurrió el 11 de junio de 2025 , alrededor de las 14 horas , en una casa ubicada en calle Paula Albarracín de Sarmiento . Personal de la Comisaría 3° acudió al lugar tras un llamado al 911 alertando sobre amenazas contra una mujer.

Al llegar, los efectivos entrevistaron a la damnificada, quien relató que su sobrino político —inquilino de una habitación del inmueble — comenzó a insultarla y amenazarla de muerte tras una discusión previa. Según su testimonio, el hombre le advirtió que si llamaba a la Policía sacaría un arma y le dispararía.

La tensión aumentó cuando el esposo de la mujer le exigió al agresor que abandonara la propiedad y retirara sus pertenencias. Pese a ello, el acusado continuó profiriendo amenazas en presencia de su tío.

El arma oculta en el baño

Antes de la llegada de los uniformados, la víctima advirtió que el imputado ingresó al baño compartido con un bulto en la cintura y salió sin él. Con autorización de los propietarios, la Policía revisó el lugar y encontró, oculto en un hueco de la pared y envuelto en un trapo, un revólver.

Peritos de balística identificaron posteriormente el arma como un revólver marca Bagual, calibre 22, número 378075. Tras el hallazgo, Vázquez Irrazabal fue aprehendido y el arma fue trasladada al móvil policial por razones de seguridad.

El procedimiento fue encuadrado bajo el sistema especial de flagrancia, con intervención del ayudante fiscal Mauricio Flores y la entonces fiscal de turno Virginia Branca.

Finalmente, la causa avanzó hasta su resolución mediante acuerdo abreviado, que derivó en la condena efectiva y la declaración de reincidencia del acusado.