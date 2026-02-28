28 de febrero de 2026 - 11:25

Capital: amenazó de muerte a su tía política y ocultó un revólver en el baño cuando llegó la Policía

Por el hecho ocurrido en Capital, el joven recibió una condena de prisión efectiva por por amenaza de muerte y reincidencia.

El joven fue condenado por la amenaza de muerte y por tener antecedentes penales.&nbsp;

El joven fue condenado por la amenaza de muerte y por tener antecedentes penales. 

Foto:

Un conflicto familiar en Capital terminó con una condena de prisión efectiva en el marco del legajo contra Mauricio del Valle Vázquez Irrazabal, quien fue sentenciado por el delito de amenazas tras haber intimidado de muerte a su tía política y asegurar que le dispararía si llamaba a la Policía.

Leé además

El abogado Oscar Leopoldo Adárvez portaba un arma de fuego sin la debida autorización y, peor aún, a la vista de todos los transeúntes. 

Harán de nuevo el juicio contra el abogado Oscar Leopoldo Adárvez por andar armado en pleno centro
Jonathan Sánchez López no es la primera condena que recibe en su vida. 

Condenaron a un reincidente por robar bicicletas con un menor tras trepar una reja

El caso fue investigado por el fiscal Fernando Bonomo y concluyó mediante juicio abreviado con una pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. Además, el imputado fue declarado reincidente y continuará detenido bajo prisión preventiva.

El episodio violento de Capital

El hecho ocurrió el 11 de junio de 2025, alrededor de las 14 horas, en una casa ubicada en calle Paula Albarracín de Sarmiento. Personal de la Comisaría 3° acudió al lugar tras un llamado al 911 alertando sobre amenazas contra una mujer.

Al llegar, los efectivos entrevistaron a la damnificada, quien relató que su sobrino político —inquilino de una habitación del inmueble— comenzó a insultarla y amenazarla de muerte tras una discusión previa. Según su testimonio, el hombre le advirtió que si llamaba a la Policía sacaría un arma y le dispararía.

La tensión aumentó cuando el esposo de la mujer le exigió al agresor que abandonara la propiedad y retirara sus pertenencias. Pese a ello, el acusado continuó profiriendo amenazas en presencia de su tío.

El arma oculta en el baño

Antes de la llegada de los uniformados, la víctima advirtió que el imputado ingresó al baño compartido con un bulto en la cintura y salió sin él. Con autorización de los propietarios, la Policía revisó el lugar y encontró, oculto en un hueco de la pared y envuelto en un trapo, un revólver.

Peritos de balística identificaron posteriormente el arma como un revólver marca Bagual, calibre 22, número 378075. Tras el hallazgo, Vázquez Irrazabal fue aprehendido y el arma fue trasladada al móvil policial por razones de seguridad.

El procedimiento fue encuadrado bajo el sistema especial de flagrancia, con intervención del ayudante fiscal Mauricio Flores y la entonces fiscal de turno Virginia Branca.

Finalmente, la causa avanzó hasta su resolución mediante acuerdo abreviado, que derivó en la condena efectiva y la declaración de reincidencia del acusado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Jorge Adrián Riveros cumplirá la condena en la Comisaría 29°, tras el pedido del abogado de la defensa de que no fuera trasladado al Penal de Chimbas. 

Chimbas: lo acusaron de dispararle a su exsuegra, ahora lo condenaron  por destruir el auto de su cuñado

La motocicleta robada en Rawson fue secuestrada por personal de la Sección Sustracción Automotores tras constatar el pedido judicial vigente.

Recuperan motocicleta robada en Rawson y detienen a un hombre

Golpe al narcotráfico. Los dos sujetos quedaron detenidos tras realizarse los allanamientos en Chimbas.

Golpe al narcotráfico en Chimbas: secuestran medio kilo de cocaína, cinco celulares y armas de fuego

Ortiz Brottier aceptó los cargos por clavarle un tijera de podar en la cabeza a su vecino, en Rawson. 

Rawson: harto de su vecino, le clavó una tijera de podar en la cabeza, igual no irá a la cárcel