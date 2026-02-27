Detuvieron a un hombre de 40 años cuando intentaba robar el estéreo de un Fiat Duna

El detenido fue sorprendido por el dueño del vehículo Fiat Duna y con el estéreo en la mano.

Compartir







Un hombre de 40 años, de apellido Olivares, fue detenido en el departamento Pocito luego del intento de robo del estéreo de un Fiat Duna estacionado en la vía pública.

El hecho fue advertido tras un llamado de alerta a la Policía. Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría 7ª encontraron a Olivares en el suelo, junto a una bicicleta y con el estéreo en la mano.

Según relató el propietario del vehículo, sorprendió al sospechoso cuando intentaba robar el equipo de audio de su auto y logró aprehenderlo hasta la llegada de los uniformados.

Durante la inspección, los policías constataron que la puerta del rodado había sido violentada, por lo que se dio inicio al procedimiento especial de flagrancia por el delito de robo.