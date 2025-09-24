Capital: en un año, casi 370 vecinos consiguieron empleo tras aprender un oficio gratis Fue gracias a los cursos de capacitación con salida laboral que ofrece el municipio.

En agosto del 2024, el municipio de Capital lanzó un nuevo programa con el objetivo de ayudar con la inserción laboral a los vecinos, tanto a quienes buscan su primer empleo como a los que quedaron desempleados y necesitan una alternativa de trabajo. Y la propuesta dio muy buenos resultados. Se trata del Centro de Formación de Oficios que, en un año, capacitó a más de 1.000 personas, de las cuales casi 370 ya tienen trabajo. Antonio Díaz Ariza, a cargo de la Dirección de Empleo y Desarrollo Productivo, dijo que el próximo 29 de septiembre arranca una nueva etapa de capacitación y que ya hay 400 inscriptos.

El funcionario dijo que este Centro de Formación de Oficios no sólo cumple el rol de capacitar a los vecinos para desarrollar diferentes tareas laborales, sino que también funciona como una bolsa de trabajo a la que las empresas privadas pueden recurrir para conseguir mano de obra. ‘Desde que se lanzó este centro, fue creciendo el número de empresas que se sumaron a esta propuesta. Actualmente son 512 las que están en la nómina. No quiere decir que todas contratan empleados todos los meses, pero sabemos que representan una potencial oportunidad para que la gente que se capacita en oficios consiga trabajo’, sostuvo Díaz Ariza.

Durante el año pasado, 620 vecinos se capacitaron en oficios de manera gratuita. Y 183 consiguieron trabajo, luego de que 30 de las empresas adheridas solicitaran empleados. En la primera etapa de este año, se capacitaron 383 personas más que se sumaron a la bolsa de trabajo, mientras que otras 115 lograron reincertarse laboralmente, tras el pedido de mano de obra de 30 empresas. ‘El mes que viene, 70 vecinos mas comienzan a trabajar, tras el pedido de 6 empresas. De esta manera son 368 las personas que lograron trabajar tras pasar por el Centro de Formación en Oficios. Es una gran satisfacción ver estos resultados’, dijo Díaz Ariza.

Graduados. Tras terminar los cursos de capacitación en oficios, que duran unos tres meses, los alumnos reciben su certificado de finalización e ingresan a la bolsa de trabajo del municipio.

También agregó que estos buenos resultados son como consecuencia de lo beneficiosa que también representa esta propuesta para las empresas que puede contratar mano de obra calificada y capacitada, sin tener que perder tiempo capacitándola. El funcionario dijo que cuando reciben la solicitud de personal por parte de una empresa, se le envía el curriculum de dos o tres postulantes para que evalúen los perfiles y elijan el que consideran más apropiado para el puesto. ‘Cuando se trata de cubrir puestos básicos, las empresas piden empleados jóvenes, pero cuando necesitan cubrir puestas más específicos, optan por personas más mayores y con experiencia’, dijo Díaz Ariza.

El funcionario agregó que está abiertas las inscripciones para la segunda etapa de capacitación de este año en los rubros de mecánica, refrigeración, gastronomía y computación, entre otros, en las seis sedes donde se desarrolla el Centro de Formación en Oficios.

Los interesados en inscribirse deben dirigirse a la oficina de la Dirección de Empleo, Mitre 647 este, de lunes a viernes en horario de 8 a 13. Los requisitos son tener domicilio en Capital y ser mayores de 18 años.

El proyecto municipal en números

903

es la cantidad de vecinos de Capital que se capacitaron en diferentes rubros y de manera gratuita en el Centro de Formación de Oficios que puso en marcha el año pasado el municipio.

512

son las empresas privadas adheridas al Centro de Formación de Oficios de la Municipalidad de Capital. Desde que empezó esta capacitación, fueron 48 las empresas que contrataron a alumnos.

MIRA TAMBIÉN El populismo punitivo está instalado en el Fuero Penal Sanjuanino

400

es la cantidad de vecinos inscriptos para participar de la segunda etapa cursos de capacitación gratuita en oficios de este año. La misma se pondrá en marcha el próximo 29 de septiembre.

> Capacitan en Aprender a Emprender

Está abierta la convocatoria para una nueva edición de la Capacitación en Emprendedurismo–Desarrollo Emprendedor (segunda cohorte), destinada a fortalecer a los emprendedores locales con herramientas teóricas y prácticas que impulsen el crecimiento de sus proyectos. La capacitación está dirigida a emprendedores con iniciativas en marcha de hasta siete años de antigüedad, y para cualquier persona mayor de edad interesada en desarrollar un proyecto propio. El programa tendrá una duración de tres meses, con instancias presenciales y virtuales. El inicio está previsto para la segunda semana de octubre en las instalaciones del Cowork de la Agencia Calidad cuyo cupos son limitados.

Se abordarán temas como introducción al emprendedurismo, el rol del emprendedor, identificación del cliente, armado del modelo de negocios, cálculo de costos y precios de venta, preparación de un pitch, y dinámicas de motivación y networking. El cierre del ciclo incluirá un acto de entrega de certificados.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el lunes 6 de octubre de 2025, ofreciendo a los emprendedores sanjuaninos una oportunidad concreta de capacitación y visibilidad en el ecosistema local.

Esta propuesta es organizada por la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico, a través de la Dirección de PyMEs y Emprendedores, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, en conjunto con la Universidad Católica de Cuyo y la Agencia Calidad San Juan.