Ischigualasto continúa con aportes para colaborar con la educación de los alumnos de Valle Fértil

Autoridades de Ischigualasto donaron un equipo de sonido a la Escuela Provincia de Formosa, en Valle Fértil.

El Parque Provincial Ischigualasto nuevamente puso en evidencia su costado solidario y el objetivo de contribuir con la educación de los alumnos de Valle Fértil. Con el inicio del nuevo ciclo lectivo el ente autárquico realizó donaciones de útiles y de equipamiento a dos instituciones. Cabe recordar que destina parte de su recaudación a estas tareas.

Ni bien comenzaron las clases en la provincia, el lunes pasado, el Parque Provincial Ischigualasto comenzó con su tarea social y solidaria a favor de la educación de los chicos del departamento Valle Fértil. Ese mismo día, el director del Ente Autárquico, Juan Pablo Teja Godoy participó de los actos oficiales en la Escuela Nº 722 Provincia de Mendoza y la ENI Nº 18.

ischigualasto2 Ischigualasto donó útiles a la Asociación Civil Porque te Amo Valle Fértil. Durante la jornada realizó la entrega de un equipo de sonido completo y telas destinadas al salón de usos múltiples de estas instituciones, contribuyendo al fortalecimiento de los espacios educativos. ‘Con este aporte reafirmamos nuestro compromiso de acompañar a las instituciones formadoras de nuestros niños y jóvenes’, dijo Teja Godoy durante el acto.

Pero esta no fue la única contribución a la educación que hizo Ischigualasto. Unos días antes del inicio de clases, el parque donó útiles escolares a la Asociación Civil Porque te Amo Valle Fértil para distribuir entre las familias más carenciadas del departamento. La donación incluyó mochilas, cartucheras, lápices, elementos de geometría, cuadernos y demás elementos básicos.