Otra vez viento en San Juan: se esperan ráfagas de casi 60km/h y un marcado descenso de temperatura

Las ráfagas de viento sur se esperan para la noche de este miércoles. El jueves la máxima será de solo 25°C. El verano comienza a despedirse en San Juan.

El viento sur llegará con fuerza a San Juan y se espera una baja de temperatura para los próximos días.

Nuevamente, como ya se ha convertido en costumbre en la provincia, el viento volverá a hacerse sentir con fuerza en San Juan. Para este miércoles por la tarde y noche, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa la llegada de viento del sector sur con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h, con posibles tormentas aisladas para todo el territorio provincial.

Según el parte oficial, el viento que ingresará desde el sureste y luego rotará al sur, generará un importante descenso de las temperaturas para los próximos días. Este cambio marcará el adiós paulatino al calor persistente que se ha sentido en jornadas recientes.

Para el jueves, se espera una máxima de 25 °C con tormentas aisladas durante toda la jornada. Las condiciones serán similares el viernes, con una máxima estimada en 26 °C, manteniendo un ambiente más fresco y variable.

Cómo estará el clima el fin de semana en San Juan El fin de semana tampoco presentará grandes elevaciones térmicas, con máximas previstas de 28 °C tanto para sábado como para domingo. Y, según el pronóstico extendido, el inicio de la próxima semana no mostrará grandes cambios, con temperaturas que no superarían los 29 °C en los primeros días.