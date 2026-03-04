Con miras en la minería, EMICAR inaugura un centro moderno de formación de conductores profesionales

Se pone en marcha una de las mayores apuestas que se han desarrollado en EMICAR en los últimos tiempos. Sucede que, en vistas del desarrollo minero en la provincia y lo que ello representa, es que desde el organismo se activará un centro modelo para la formación de conductores profesionales .

El gerente de EMICAR, Ernesto González, aseguró a DIARIO DE CUYO que esta decisión se toma a raíz del desarrollo de la actividad minera y la demanda de mano de obra profesional y especializada. “La minería les va a demandar una profesionalidad que hoy los conductores con carnet profesional no tienen, porque se les va a exigir otros conocimientos y queremos que los sanjuaninos estén a la altura de las circunstancias” , aseguró el titular de la entidad.

El montaje del centro representó una gran inversión de tecnología de punta para contar con simuladores que le permitirán a los sanjuaninos estar certificados para conducir en minería. Uso de movilidades de gran porte, desenvolvimiento en terrenos irregulares y una formación integral serán los ejes de la capacitación.

Para González, la puesta en marcha del centro de formación será indispensable de cara a la demanda importante de mano de obra capacitada que habrá de parte de proyectos mineros que se encuentran en inicios de desarrollo en la provincia. “Es importante que los sanjuaninos puedan profesionalizarse. Hay que cambiar la conciencia” , aseguró.

Conforme a lo que adelantó el gerente de la institución, el campus de entrenamiento del centro modelo contará con simuladores que tienen que ver con la conducción de movilidades 4X4, camiones y buses.

“Lo estamos utilizando ahora para certificar conductores de 4X4 que ingresan al proyecto Vicuña”, destacó Ernesto González.

Pero eso no será todo, ya que la intención es que la formación de los conductores profesionales sea integral. Además de certificarse profesionalmente, se incorporarán temas a la formación como primeros auxilios, tareas de brigada y cuestiones vinculadas a características propias de la minería, como es el manejo en camino de montaña. El objetivo es ofrecer una formación integral.

Registro de conductores profesionales de San Juan, la propuesta de EMICAR

La formación de conductores profesionales no quedará solo en la emisión del carnet de conducir, sino que el proyecto va más allá, buscando establecer un nexo entre los sanjuaninos formados y los proyectos que los demanden.

González detalló que a la par de la puesta en marcha del centro de formación se conformará una base de datos con información de los sanjuaninos que pasaron por la capacitación integral; para que desde los proyectos mineros puedan acceder al registro y contactar a los profesionales.

“Entendemos que esto es importante debido a la demanda que habrá en el rubro, para que los sanjuaninos tengan oportunidad laboral y no se tenga que buscar gente de afuera de la provincia por no contar con mano de obra capacitada. Es importante que quienes tengan licencia profesional consideren la importancia de sentirse profesional”, destacó el titular de EMICAR.

La intención del organismo es poner en marcha del centro de formación en el corto plazo, una vez que se puedan agregar los módulos que hacen a la capacitación integral.