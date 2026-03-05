Concierto de la Orquesta Sinfónica: Atahualpa Vegas revive la genialidad de Strauss en el corno

La Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan se prepara para iniciar esta noche su temporada número 52 en un marco distinto : el Complejo Universitario Islas Malvinas de la UNSJ , precisamente en el gran salón donde funciona el comedor.

Ese espacio de paredes vidriadas situado en el CUIM será la caja de resonancia de las dos obras que el director alemán Wolfgang Wengenroth y el Centro de Creación Artística Orquestal eligieron para este debut 2026, una de ellas el Concierto para corno Nº 2 en mi bemol mayor, AV 132 (1942), de Richard Strauss .

Se trata de un tributo de Richard a su padre, Franz Strauss, un célebre cornista . Se trata de una pieza compuesta en 1942 que sintetiza virtuosismo y madurez creativa. El protagonismo recae sobre este instrumento de linaje antiguo y sonoridad profunda; y el solista encargado de dar vida a esta experiencia será Atahualpa Vegas, músico venezolano radicado hace nueve años en San Juan .

" Es una obra bastante compleja, de mucha dificultad . De hecho, se usa mucho para graduaciones y maestrías por su gran envergadura", dijo Vegas en diálogo con DIARIO DE CUYO. “Es espectacular porque tiene una genialidad prácticamente única sobre la forma de componer de Strauss”, apuntó, no sin destacar su experiencia personal.

“Como solista podría decir que es sublime. Es mágico escuchar el instrumento porque tiene la capacidad de ser muy romántico y a la vez muy rígido, muy heroico y muy agresivo a la hora de sonar", expresó.

Un encuentro inesperado

El corno francés es, en palabras del solista, uno de los instrumentos más antiguos de la orquesta, con raíces que se hunden en la comunicación tribal.

"El corno viene del cuerno animal... se podría decir que fue como el primer celular que se inventó, porque se utilizaba para comunicarse entre tribus y vikingos", explicó con un toque de humor el artista. Esa capacidad de proyectar un sonido que se escucha "grande y lejos" es lo que, por ejemplo, lo ha convertido en la estrella indiscutida de bandas sonoras de Hollywood, como por ejemplo, de Star Wars, El señor de los Anillos, Jurassic Park, Titanic y hasta de Batman.

“Siempre me llamó mucho la atención ese tipo de sonido, que uno podía soplar un sonido acá y se escuchaba grande y muy lejos", confesó el músico, quien llegó al corno casi de manera casual.

"El instrumento me cautivó después que lo empecé a estudiar. En Venezuela, cuando empecé a estudiar música, yo llegué con la intención de estudiar saxofón, pero no tenían el instrumento y lo que había era un corno, y me lo dieron", sonrió. “Luego vieron que tenía facilidad para el instrumento y con el tiempo me mostraron videos, conciertos de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, y me empezó a gustar el instrumento y al final terminé enamorado. Cuando me dijeron: '¿te quieres cambiar?'... dije: 'no'”, relató.

“Me gusta el sonido... para mí es un instrumento que cautiva mucho, tiene muchos timbres, tiene un registro bastante amplio, tiene la capacidad de hacer muchas cosas. Y tiene la facilidad de mezclarse con todos los instrumentos", apuntó.

Atahualpa Vegas

Cerca de la comunidad

El concierto de esta noche y mañana tiene un tinte particular: se realizará en el Comedor Universitario, un espacio que claramente no tiene la acústica del Auditorio Juan Victoria (cerrado por refacciones), pero que, según Vegas, ofrece una valiosa cercanía a la comunidad.

"Esta es una opinión muy personal, pero yo particularmente me siento más cerca de la comunidad y creo que un artista y una orquesta sinfónica se deben a la comunidad. Le damos la oportunidad a otro tipo de público también de que se pueda acercar", manifestó.

En paralelo, el solista destacó el profesionalismo de sus colegas: "Tenemos la cualidad de que podemos tocar y hacer buena música en cualquier sitio. No siempre la acústica es la mejor, pero tenemos una orquesta que se le mide con todo", señaló quien ya se considera “un sanjuanino más".

Sembrando futuro: La cátedra de corno en la UNSJ

Como docente en la Universidad Nacional de San Juan, Vegas lidera la Cátedra de Corno, un espacio que, aunque pequeño, está lleno de vitalidad y futuro. "Estamos haciendo un lindo trabajo también en la universidad con la cátedra del instrumento. Aunque es difícil conseguir estudiantes porque casi nadie lo conoce, tenemos alumnos dedicados”, contó.

La diversidad de la cátedra es un punto de orgullo para el profesor. Allí conviven varones y mujeres, jóvenes y niños. "Están animadísimos, están enamorados del instrumento, estudian muchísimo. Esperemos que en un par de años ya tengamos estudiantes listos para egresar", comentó con esperanza el maestro, que también busca que los cornistas sanjuaninos se proyecten a otros escenarios, como el festival nacional de Isla Verde Bronces.

Tomá nota:

Orquesta Sinfónica de la UNSJ – Inicio de la 52° temporada