Sangre, romance y censura: llega a la cartelera local la resurrección de "La Novia"

Segunda incursión tras las cámaras de Maggie Gyllenhaal tras su aclamado debut con La hija oscura, la cineasta se sumerge ahora en una reinterpretación gótica y política del mito de Frankenstein, producida por Warner Bros: ¡La Novia!, uno de los estrenos de cine de esta semana en la cartelera local.
Si bien el film se basa en la misma premisa que el clásico de 1935, "The Bride of Frankenstein" (La novia de Frankenstein), de James Whale, considerada por muchos un film de culto que incluso superó a la película original de 1931 -Frankenstein, dirigida también por Whale y producida por Universal Pictures-; no es exactamente una remake. O podría decirse, como algunos han señalado, que es una "remake sui generis", porque apunta a algo muy distinto y lo dice de un modo diferente.
Este estreno, estelarizado por Jessie Buckley y Christian Bale y que también promete ser más que un simple filme de género, es una exploración sobre la autonomía femenina y las grietas de una sociedad convulsa, envuelta en una "monstruosa" historia de amor.
Pero hay algo más, que sin dudas será uno de los ganchos más fuertes de este título que encabeza la lista de estrenos de la semana: La autora y directora contó que no será la versión completa tal cual la creó, puesto que -dadas las escenas de grueso calibre- debió lidiar con la censura del propio estudio, que le pidió que le bajar un cambio a la violencia.
¿De qué se trata?
Ambientada en un Chicago sombrío durante la década de 1930, la trama sigue a un monstruo solitario (Bale) que busca la ayuda del Dr. Euphronius para mitigar su aislamiento. El resultado es el renacimiento de una joven asesinada, quien regresa a la vida como "La Novia" (Buckley). Sin embargo, lo que comienza como un experimento científico deriva en un romance volcánico y una ola de cambios sociales que pondrán a la policía y a la opinión pública en jaque.
Estreno con polémica
El camino hacia la pantalla grande no fue sencillo para Gyllenhaal. En recientes declaraciones, la directora reveló que la versión que llega a los cines de San Juan atravesó un riguroso proceso de edición impuesto por el estudio.
"Warner Bros pidió que quitáramos algo de la violencia", confesó la cineasta, destacando que su intención no era el impacto gratuito, sino devolverle la humanidad a cada personaje que sufre en pantalla.
Incluso detalles estéticos, como una polémica escena de "vómito negro" entre los protagonistas, fueron eliminados por orden de la alta gerencia. A pesar de estos ajustes, la crítica internacional ha elogiado la capacidad de la directora para abordar temas crudos, como la violencia de género, con una sensibilidad que incomoda y hace reflexionar al espectador.
Un elencazo
Además de la química entre Jessie Buckley y Christian Bale, el filme cuenta con un reparto de lujo que incluye a Annette Bening, Penélope Cruz y el hermano de la directora, Jake Gyllenhaal.