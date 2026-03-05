Sangre, romance y censura: llega a la cartelera local la resurrección de "La Novia"

Hoy 5 de marzo, las salas de San Juan reciben una de las apuestas más audaces del año, con un elenco estelar encabezado por Jessie Buckley y Christian Bale.

Segunda incursión tras las cámaras de Maggie Gyllenhaal tras su aclamado debut con La hija oscura, la cineasta se sumerge ahora en una reinterpretación gótica y política del mito de Frankenstein, producida por Warner Bros: ¡La Novia!, uno de los estrenos de cine de esta semana en la cartelera local.

Si bien el film se basa en la misma premisa que el clásico de 1935, "The Bride of Frankenstein" (La novia de Frankenstein), de James Whale, considerada por muchos un film de culto que incluso superó a la película original de 1931 -Frankenstein, dirigida también por Whale y producida por Universal Pictures-; no es exactamente una remake. O podría decirse, como algunos han señalado, que es una "remake sui generis", porque apunta a algo muy distinto y lo dice de un modo diferente.

image La dupla estelar: Jessie Buckley y Christian Bale Este estreno, estelarizado por Jessie Buckley y Christian Bale y que también promete ser más que un simple filme de género, es una exploración sobre la autonomía femenina y las grietas de una sociedad convulsa, envuelta en una "monstruosa" historia de amor.

Pero hay algo más, que sin dudas será uno de los ganchos más fuertes de este título que encabeza la lista de estrenos de la semana: La autora y directora contó que no será la versión completa tal cual la creó, puesto que -dadas las escenas de grueso calibre- debió lidiar con la censura del propio estudio, que le pidió que le bajar un cambio a la violencia.

¿De qué se trata? Ambientada en un Chicago sombrío durante la década de 1930, la trama sigue a un monstruo solitario (Bale) que busca la ayuda del Dr. Euphronius para mitigar su aislamiento. El resultado es el renacimiento de una joven asesinada, quien regresa a la vida como "La Novia" (Buckley). Sin embargo, lo que comienza como un experimento científico deriva en un romance volcánico y una ola de cambios sociales que pondrán a la policía y a la opinión pública en jaque.