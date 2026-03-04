Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa: Sergio Galleguillo y Omega serán los shows principales

Desde la Federación Gaucha Sanjuanina anunciaron la nómina completa de artistas que animarán la velada el 28 de marzo.

Sergio Galleguillo, el show central de la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa

El último fin de semana de marzo se concretará una edición más de la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa, organizada por la Federación Gaucha Sanjuanina. Y desde la institución dieron a conocer a los artistas que animarán la celebración, siempre multitudinaria.

El riojanísimo Sergio Galleguillo y la banda local Omega serán los artistas principales de la última jornada, el 28 de marzo; celebración que ostenta una grilla artística convocante, que completan Tres para el Canto, Giselle Aldeco y Saypa.

Tal como confirmó la organización el mes pasado, la cabalgata se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de marzo de 2026. Será la edición N° 35 de este encuentro donde las tradiciones se conjugan con la fe popular.

Omega estrenará su tema dedicado a la Deolinda La actuación de Omega en el cierre de la Cabalgata será muy especial, no solo para sus seguidores, sino para todos los devotos. Es que la reconocida banda sanjuanina presentará en vivo, en este marco, su nuevo tema dedicado a la Deolinda Correa.

"El mismo día que tocamos en la Cabalgata vamos a hacer la presentación oficial de la canción, junto a todos los fieles, en el hermoso evento que van a hacer", dijo a DIARIO DE CUYO Hugo Flores.