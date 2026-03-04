Fernando Aguilera y Los Energúmenos debutarán en el Teatro del Bicentenario

El músico sanjuanino llevará a la Sala Auditórium un show integral que fusiona rock, tango y folclore. Será el próximo 27 de marzo.

El próximo viernes 27 de marzo, la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario será el escenario de un debut muy esperado: Fernando Aguilera y Los energúmenos se presentarán por primera vez en este prestigioso espacio cultural, con una apuesta integral.

El espectáculo, que comenzará a las 22:00 h, no solo marca un hito en la carrera del exintegrante de Roxana Porcellana, sino que también dará inicio a una gira oficial por toda la región de Cuyo.

La propuesta promete ser mucho más que un concierto convencional. Se trata de una experiencia audiovisual integral de autogestión que fusiona música, danza y teatro. Con una puesta escénica potente y dinámica, el artista sanjuanino realizará un recorrido por su obra solista, acompañado por destacados músicos locales. El repertorio se distingue por su notable versatilidad, transitando con fluidez entre géneros como el rock, el tango, el folclore y el candombe.