Estrenos en el cine de San Juan: del Chicago de los años 30 al fenómeno K-Pop

Este jueves 5 de marzo, la cartelera de películas se renueva con una propuesta ecléctica que atraviesa el drama gótico, la acción internacional y el suspenso más gélido. Estrenos en el cine de San Juan , que se suman a las que siguen disponibles en la gran pantalla, para disfrutar del séptimo arte.

El plato fuerte de la semana es ¡La novia!, una ambiciosa remake del clásico "La novia de Frankenstein”. Para los amantes de la adrenalina, llega Operación Sombra, con el legendario Jackie Chan interpreta como un experto en rastreo que vuelve al ruedo. Y si lo tuyo es el thriller, Muerte en invierno te mantendrá tan helado como los gélidos paisajes de Minnesota. Finalmente, los fans de la música –sobre todo del K-Pop- tienen un lugar reservado con Walk the line, la gira mundial de ENHYPEN.

Con Christian Bale , Jessie Buckley y Annette Bening. En el Chicago de los años 30, Frankenstein pide ayuda al Dr. Euphronius para crear una compañera. Dan vida a una mujer asesinada como la Novia, lo que desencadena un romance, el interés de la policía y un cambio social radical. Remake de “La novia de Frankenstein”.

Operación Sombra (Acción/141’/+13)

Con Jackie Chan. Unos ladrones desafían a la Policía Judicial de Macao. La Policía invita al experto en rastreo Huang De Zhong, retirado desde hace muchos años. Con técnicas tradicionales de rastreo y alta tecnología, se lanzan al juego del gato y el ratón.

Embed - Operación sombra | Tráiler Multiplex

Play Cinema. 2D Cast: 22:30 h

Cinemacenter. 2D Cast: Viernes a miércoles, excepto domingo, 19:00 h. 2D Sub: Jueves y domingo 19:00 h

Muerte en invierno (Thriller/110’/+13)

En una aislada zona de Minnesota, una viuda solitaria queda atrapada en medio de una feroz tormenta de nieve. Buscando refugio, descubre en una cabaña remota a una adolescente secuestrada por una persona armada. Sin señal de teléfono y enfrentando el frío extremo, la mujer se convierte en la única esperanza de supervivencia de la joven.

Embed - MUERTE EN INVIERNO | TRAILER

Multiplex. 2D Cast: 23:10 h. Jueves y sábado 21:20 h

Cinemacenter. 2D Sub: Jueves y domingo 22:10 h. 2D Cast: Viernes a miércoles, excepto domingo: 22:10 h

Walk the line (Musical/120’/ATP)

El recital muestra el explosivo show de ENHYPEN durante su gira mundial “Walk The Line” en Japón, combinando presentaciones en vivo llenas de energía con momentos íntimos detrás de escena. A lo largo del espectáculo se repasa el crecimiento del grupo desde sus comienzos hasta convertirse en artistas globales.

Embed - ENHYPEN [Walk The Line Summer Edition] In Cinemas | Tráiler Oficial Subtitulado

Multiplex. 2D Sub: Jueves y sábado 19:00 h

Películas que siguen en cartelera

Hoppers: Operación Castor (Infantil/105'/ATP)

Dirigida por Daniel Chong, sigue a Mabel, quien transfiere su mente a un castor robótico para salvar la naturaleza de un desarrollador inmobiliario.

Embed - Hoppers: Operación Castor | Tráiler Oficial | Doblado

Play Cinema. 2D Cast: 16:30, 17:10, 18:20, 20:20 h. 3D Cast: 17:40, 19:00 h

Multiplex. 2D Cast: 16:40, 18:40, 20:40 h. 4D/3D: 16:00, 18:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17:30 h. 3D Cast: 18:00, 20:20, 22:30 h. 2D Cast. Sala turbo: 17:30, 19:20, 21:40 h

Scream 7 (Terror/115’/+16)

Cuando un nuevo asesino, conocido como Ghostface, aparece en el tranquilo pueblo donde Sidney Prescott (Neve Campbell) rehizo su vida, sus peores temores se hacen realidad al convertirse su hija (Isabel May) en la próxima víctima.

Embed - Scream 7 | Tráiler Final – Neve Campbell, Courteney Cox | Preestreno este miércoles

Play Cinema. 2D Cast: 19:30, 21:10, 23:20 h

Multiplex. 4D/2D Cast: 20.00 h. 2D Cast: 18:30, 22:40 h. Jueves y sábado 23:20 h

Cinemacenter: 2D Cast: 17.40, 20:10, 22:30 h

Playa de lobos (Comedia/100’/ATP)

De Javier Veiga, con Guillermo Francella y Dani Rovira. Manu, encargado de tienda, se enfrenta a Klaus, un misterioso turista que se niega a dejar una reposera. La tensión crece cuando la disputa deriva en una perturbadora propuesta.

Embed - PLAYA DE LOBOS - TRÁILER OFICIAL (HD)

Play Cinema. 2D Cast: 19:20, 22:20 h

Multiplex. 2D Cast: 19:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: 19:50 h

Hamnet (Drama/125’/+13)

Dirigida por Chloé Zhao, con Jessie Buckeley como Agnes y Paul Mescal como William Shakespeare, cuenta la historia de amor y pérdida que inspiró una creación inmortal: Hamlet.

Embed - HAMNET Trailer (2025) SUBTITULADO [HD] Paul Mescal.

Multiplex 2D Sub: 20.20 h

Cumbres borrascosas (Drama - Romance/136’/+16)

Una audaz y original interpretación, a cargo de la directora Emerald Fennel, de una de las historias de amor más grandes y tumultosas de todos los tiempos. Con Margot Robbie y Jacob Elordi.

Embed - "Cumbres Borrascosas" | Tráiler Oficial | Subtitulado

Play Cinema. 2D Cast: 21:40 h. 2D Sub: 20:30,23:00 h

Multiplex. 2D Sub: 20:40, 22.40 h. Jueves y sábado 22:40 h

Cinemacenter. 2D Cast: 19:30, 22:20 h

Avatar: Fuergo y Cenizas (Acción/208’/+13)

De James Cameron. Tercera entrega de la saga, presenta al Pueblo de las Cenizas, un clan Na’vi no tan pacífico que utilizará la violencia si lo necesita para conseguir sus objetivos, aunque sea contra otros clanes.

Embed - #Avatar: Fuego y Cenizas | Tráiler oficial | Subtitulado

Multiplex. 4D/2D Cast: 22:10 h

Cinemacenter. 2D Cast: 22:00 h

Goat: La cabra que cambió el juego (Aventura/93’/ATP)

Una original comedia ambientada en un mundo de animales, que cuenta la historia de una pequeña cabra con grandes sueños. Will recibe una oportunidad única para unirse a los profesionales del Roarball, un deporte de alta intensidad.

Embed - GOAT: La cabra que cambió el juego - Tráiler oficial

Play Cinema. 2D Cast: 16:40, 18:30 h

Multiplex. 2D Cast: 16:20, 18:20 h. 3D Cast: 17:00 h

Cinemacenter. 17:30 h

Zootopia 2 (Infantil/108’/ATP)

Judy y Nick se encuentran tras la retorcida pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópolis de los mamíferos. Para resolver el caso, Judy y Nick deben ir de incógnito a nuevas partes inesperadas de la ciudad.

Embed - Zootopia 2 | Tráiler oficial | Doblado