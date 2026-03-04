4 de marzo de 2026 - 10:09

UNSJ: la Facultad de Ingeniería hará una muestra inédita para los estudiantes secundarios

Por primera vez en las jornadas de puertas abiertas de esta facultad de la Universidad Nacional de San Juan, participarán sus 15 institutos de investigación.

El 26 y 27 de marzo, la Facultad de Ingeniería, de la UNSJ, hará su muestra académica para estudiantes secundarios y público en general.

Foto:

Por Fabiana Juarez

La Facultad de Ingeniería de la UNSJ vuelve a abrir sus puertas para que los estudiantes y público en general conozcan las propuestas académicas que ofrece. Pero, en esta ocasión sumará la participación de sus 15 institutos de investigación. Esta actividad se suma a la ‘Noche de puertas abiertas’ para mostrar su oferta. Las jornadas durarán dos días.

El próximo 26 y 27 de marzo, la Facultad de Ingeniería abrirá sus puertas para que los estudiantes de los últimos años de la escuela secundaria y todas las personas interesadas puedan conocer en detalle la oferta académica de esta institución. Es por eso que esta vez participarán los 15 institutos de investigación de esta facultad para mostrar su trabajo y alcances.

En 'Facultad abierta', la oferta académica de la Facultad de Ingeniería, de la UNSJ, se muestran todas las carreras que ofrece.

La muestra incluirá stands de cada una de las trece carreras de grado que se dictan en esta facultad, como así también stands de Bienestar Universitario, Centro Universitario Técnico Educativo, Centro de Estudiantes y Tutoría Universitaria para que los visitantes conozcan todos los beneficios a los que pueden tener acceso los alumnos del la UNSJ.

Horarios de las jornadas en la UNSJ

Las jornadas de ‘Facultad abierta’ en Ingeniería se realizarán el 27 y 28 de marzo, y en horario de mañana y tarde durante los dos días: de 9 a 12 y de 15 a 18.

Esta facultad de la UNSJ se ubica en Avenida Libertador y Calle Urquiza, en Capital.

