Noche de puertas abiertas en Ingeniería: esta vez habrá juegos, premios y hasta bandas en vivo La propuesta está abierta a toda la comunidad con el objetivo de dar a conocer la oferta académica.

Nuevamente la Facultad de Ingeniería, de la UNSJ, realizará la tradicional jornada de ‘Noche de Puertas Abiertas’ para dar a conocer su oferta académica. Aunque, esta vez, de manera recargada. Esta vez incluirá juegos, premios y hasta la actuación de bandas en vivo. La propuesta es para toda la comunidad y con entrada libre y gratuita.

El próximo 31 de octubre, de 19 a 00, la Facultad de Ingeniería abrirá sus puertas para que los sanjuaninos conozcan no sólo la oferta académica de grado y posgrado, sino también las principales actividades científicas, de extensión, de desarrollo tecnológico y de vinculación con empresas. ‘Queremos que la comunidad pueda recorrer cada rincón de la Facultad, conocer lo que hacen nuestros investigadores, docentes y estudiantes, y también descubrir todo lo que se puede estudiar acá’, explicó Orlando Boiteux, secretario de Extensión de la FI.

Este evento, que va por su tercera edición, se realizará en el edifico central de la Facultad (Avenida Libertador y Calle Urquiza). Y este año sumará una propuesta especial bajo el eslogan ‘Dulce y Ciencia’. Cada espacio tendrá actividades, juegos y premios, con entrega de dulces para quienes participen. Además, se realizará una competencia amistosa entre institutos y departamentos, en la que el público votará cuál fue el nucleamiento más atractivo. Se entregará premio al primer y segundo lugar. Por otra parte, habrá música en vivo con bandas locales, feria de emprendedores y artesanos, y patio de comida.

Los asistentes encontrarán espacios académicos de las 13 carreras de grado y posgrado, visitas guiadas por los laboratorios y espacios de investigación; charlas y experiencias de estudiantes, docentes e investigadores; empresas invitadas con las que la FI mantiene convenios de pasantías y colaboración; y espacios lúdicos y actividades interactivas para toda la familia.