Paro docente por 48 horas en San Juan: el 62% rechaza la medida de fuerza, según un sondeo

La encuesta realizada por DIARIO DE CUYO reveló que la mayoría no está de acuerdo a las medidas de fuerza de los docentes sanjuaninos.

Paro convocado por los gremios docentes sanjuaninos.

Una reciente encuesta realizada por DIARIO DE CUYO sobre el paro docente convocado para la semana que viene en San Juan reveló que el 62% de los 6.824 lectores consultados se manifestó en contra, mientras que el 38% apoyó la medida de fuerza.

La medida, impulsada por los gremios UDAP, UDA y AMET, será de 48 horas y afectará las clases el miércoles 11 y jueves 12 de marzo. La decisión se tomó tras largas horas de negociación en el Centro Cívico, donde los representantes gremiales rechazaron la última propuesta salarial del Gobierno provincial por considerarla insuficiente.

Patricia Quiroga, representante de UDAP, confirmó a DIARIO DE CUYO que la medida se decidió en el último plenario del gremio y que, en caso de no considerarse satisfactoria la oferta gubernamental, los docentes no solo se ausentarán del próximo encuentro, sino que también iniciarán la huelga. “Entendemos la situación que vive el país, pero el docente está muy mal económicamente, entonces tenemos que trasladar lo que dice el docente”, aseguró Quiroga.

El secretario general de AMET, Daniel Quiroga, indicó que su gremio se sumará a la medida. Con esta decisión, la medida de fuerza tendrá impacto directo en las aulas de toda la provincia.

“Llevaron exactamente la misma propuesta”, el motivo detrás del rechazo de UDAP

Quiroga explicó que durante el encuentro que se dio este miércoles en la tarde, desde el Gobierno se realizó la siguiente propuesta:

  • Incrementar para el mes de marzo de 2026 el valor índice en 5%, con base del valor índice de diciembre 2025.
  • Incrementar en 6 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de marzo 2026.
  • Incrementar en 4 puntos el código E60 para el mes de marzo.
  • Incrementar en 2 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de mayo 2026.
  • Incrementar para el mes de junio de 2026 el valor índice en 5%, con base del valor índice de marzo 2026.
  • Implementar para el mes de junio de 2026, cláusula de revisión sobre incrementos brindados en marzo y junio del corriente año al valor índice.

Sobre la misma, analizó: “Era exactamente la misma propuesta que la anterior. Le habían agregado dos puntos para el mes de mayo nada más. Ellos aseguran que recibieron menos de coparticipación, que ha bajado, que no hay dinero y no tienen de dónde sacar. Dicen que dejarán de hacer obras para poder pagar lo que estamos pidiendo”.

Traducido en valores reales, el incremento ofrecido representa en bolsillo 45.000 pesos para un docente que recién se inicia. Debido a esta situación es que se tomó la determinación de rechazar el ofrecimiento de Gobierno y dar inicio al plan de lucha con un paro por 48 horas.

En ese sentido Quiroga confirmó que, en caso de dilatarse la negociación sin un acuerdo, la medida de fuerza se irá ampliando progresivamente.

