El bloquismo marcó matices con la propuesta de derogar los lemas y sugirió una refoma más a amplia

El presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, afirmó que continuará trabajando en el proyecto del bloque propio y que acercará posiciones con el oficialismo provincial.

Por Fernando Ortiz

El diputado provincial y presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, fijó una postura cautelosa frente al proyecto enviado por el gobernador Marcelo Orrego para derogar la Ley de Lemas, es decir, el Sistema de Participación Abierta y Democrática (SIPAD). Si bien dejó abierta la puerta a acercar posiciones, el dirigente aliado del oficialismo expresó reparos sobre la iniciativa y sugirió una reforma electoral más integral.

Durante una entrevista en el programa Informadísimos, de Radio Colón, el legislador sostuvo que el proyecto enviado a la Cámara de Diputados de San Juan es demasiado acotado y deja interrogantes sobre cómo se elegirán los candidatos dentro de los frentes electorales.

Hemos visto la idea muy breve de lo que ha enviado el Ejecutivo. Solamente habla de la eliminación, pero hay varias cuestiones que quedan a definir”, señaló Rueda.

Uno de los principales cuestionamientos del bloquismo apunta al mecanismo de selección de candidatos que propone el proyecto. Según explicó el diputado, la iniciativa establece que los postulantes se definirán según lo disponga cada partido o frente, lo que en la práctica podría derivar en internas cerradas. “Eso obviamente te hace una interna cerrada o una cuestión cerrada de los partidos”, advirtió.

Para el dirigente, esa lógica podría restringir la participación política y concentrar el poder de decisión en las cúpulas partidarias. “Lo limita o lo limitaría a la decisión solamente de los órganos de los partidos políticos o de los frentes electorales, que por ahí en la práctica está limitado a la decisión de un dirigente que pueda llegar a darle la posibilidad o no de competir a otro”, afirmó.

En esa línea, remarcó que el Partido Bloquista viene trabajando en una propuesta propia que contempla una reforma más amplia del sistema electoral.

El bloque bloquista impulsa un proyecto alternativo que, además de revisar el funcionamiento del SIPAD, incorpora otras herramientas de modernización institucional. Entre ellas figuran la implementación de la boleta única, la realización de debates obligatorios entre candidatos a gobernador —similar al esquema nacional— y una mayor apertura del sistema para garantizar la competencia interna.

El dirigente también explicó que su espacio había propuesto modificaciones al SIPAD, como limitar la cantidad de listas dentro de cada frente electoral. “Tal vez 15 o 16 listas por frente era excesivo, dividías el voto y confundías, pero tampoco creemos que haya que eliminar totalmente un sistema que permite participar”, sostuvo.

