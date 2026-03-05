Juan Bautista Mahiques juró como ministro de Justicia en la Casa Rosada

En la previa a un nuevo viaje a los Estados Unidos, el presidente Javier Milei le tomó juramento al flamante ministro de Justicia , Juan Bautista Mahiques . El acto se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde hubo importantes, pero escasas personalidades del mundo judicial.

Juan Bautista Mahiques será el nuevo ministro de Justicia tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona

Ante la atenta mirada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la instrumentadora de tal designación, Mahiques asumió el compromiso de reemplazar a Mariano Cúneo Libarona. En la sala también estaba Santiago Caputo, que siguió la jura de pie, desde uno de los laterales del salón.

La ceremonia formal ofició de presentación del letrado ante varios integrantes del Gabinete que hasta ahora no lo conocían personalmente. Como contó este medio, hasta ayer, el mandatario tampoco había interactuado en persona con su nueva incorporación, algo que se repitió a lo largo de la oficialización de varios cambios en el equipo de Gobierno. El contacto establecido fue con Karina Milei, quien protagonizó varios encuentros y contactos a finales del año pasado.

Entre abogados, judiciales y funcionarios, estuvo además Santiago Viola, recientemente designado viceministro de Justicia. En la primera hilera de las seis filas de sillas rojas distribuidas en el salón, se sentaron Martin Menem, Manuel Adorni, Karina Milei, Pablo Quirno, Alejandra Monteoliva y Mario Lugones.

Esta mañana, preparado para la ocasión, el presidente Javier Milei llegó a Casa Rosada a las 11.02, portando un traje negro, y se refugió en su despacho ubicado en el primer piso, a la espera de que los relojes marquen las 12. Un rato después llegó el flamante funcionario, quien el pasado miércoles, luego del anuncio, se reunió con Manuel Adorni y Karina Milei.

En la previa del nombramiento, el gobierno nacional oficializó la designación a través del Decreto 133/2026 que lleva la rúbrica del Presidente y del ministro coordinador publicado en el Boletín Oificial de esta madrugada.

La modificación en la cúpula judicial que ahora integran Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola, apoderado legal del partido La Libertad Avanza, significó además un cambio en la representación del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.

Quién es Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia

Juan Bautista Mahiques fue elegido por el Presidente para conducir una de las carteras más sensibles del Gabinete, en un contexto de reformas institucionales y alta exposición política.

En el Ejecutivo destacaron la necesidad de garantizar continuidad en la gestión y avanzar con la agenda prevista para el área.

Antes de asumir como ministro de Justicia, Mahiques se desempeñaba como fiscal general en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargo que ocupó desde octubre de 2019.

Desde septiembre de 2022 es presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), y desde julio de 2024 ejercía como rector organizador del Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Administración de Justicia por la Unitelma Sapienza Università degli Studi di Roma.

En el plano académico, es docente titular en el Ciclo Básico Común de la UBA y en la Universidad Católica Argentina. Entre 2020 y 2024 fue subdirector del Instituto Superior de Seguridad Pública.

Mahiques integra además la Academia de Capacitación Mundial de la Asociación Internacional de Fiscales, junto a representantes de países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia, Sudáfrica, República de Corea y Brasil.

Su trayectoria en el Poder Judicial de la Nación

Su trayectoria en el Poder Judicial de la Nación se extiende desde el año 2000. Entre otros cargos, fue consejero representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo de la Magistratura y subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación entre 2015 y 2019.

También actuó como representante del Consejo de la Magistratura ante la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal del Congreso.

Antes de ser elegido presidente de la IAP en septiembre de 2022, había sido miembro ordinario del Comité Ejecutivo de esa entidad y en 2021 fue electo vicepresidente por la Región de Latinoamérica.

Tras ser anunciado, Mahiques difundió un mensaje en el que agradeció al jefe de Estado por la designación.

“Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”, señaló.

El nuevo ministro sostuvo que ese rumbo “exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”.

También agradeció a Karina Milei “por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”, y reconoció “el trabajo de Mariano Cúneo Libarona, quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza”.

En su mensaje, Mahiques planteó los ejes que buscará impulsar desde el Ministerio. “La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual”, afirmó.

Y concluyó: “Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”.