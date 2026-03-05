Docentes sanjuaninos van a paro: UDAP, UDA y AMET iniciarán una medida de fuerza por 48 horas

Tras largas horas de negociación en el Centro Cívico entre las autoridades del Gobierno y los representantes gremiales de los docentes sanjuaninos , s e rechazó una vez más la propuesta salarial por considerarla insuficiente. Además, se comunicó el inicio de medidas de fuerza, que tendrá impacto en las aulas locales.

Patricia Quiroga, representante de UDAP , confirmó a DIARIO DE CUYO que se tomó la determinación en el último plenario del gremio que, en caso de no considerar satisfactoria la oferta del Gobierno provincial, no solamente se ausentarían del próximo encuentro pactado, sino que, además iniciarían con medidas de fuerza, traducidas en un paro por 48 horas. “Entendemos la situación que vive el país, pero el docente está muy mal económicamente, entonces tenemos que trasladar lo que dice el docente”, aseguró Quiroga.

Conforme explicó la secretaria general, la propuesta de paro surgió de UDAP y los gremios AMET y UDA se acoplarían a la misma. En ese sentido, el secretario general de AMET, Daniel Quiroga, detalló en declaraciones a Radio Colón que se sumarán a la medida de fuerza, pero durante la jornada confirmarán la extensión del paro.

De esta manera, las clases se verán alcanzadas por la medida de fuerza el próximo miércoles 11 y jueves 12 de marzo.

Quiroga explicó que durante el encuentro que se dio este miércoles en la tarde, desde el Gobierno se realizó la siguiente propuesta:

Incrementar para el mes de marzo de 2026 el valor índice en 5%, con base del valor índice de diciembre 2025.

Incrementar en 6 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de marzo 2026.

Incrementar en 4 puntos el código E60 para el mes de marzo.

Incrementar en 2 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de mayo 2026.

Incrementar para el mes de junio de 2026 el valor índice en 5%, con base del valor índice de marzo 2026.

Implementar para el mes de junio de 2026, cláusula de revisión sobre incrementos brindados en marzo y junio del corriente año al valor índice.

Sobre la misma, analizó: “Era exactamente la misma propuesta que la anterior. Le habían agregado dos puntos para el mes de mayo nada más. Ellos aseguran que recibieron menos de coparticipación, que ha bajado, que no hay dinero y no tienen de dónde sacar. Dicen que dejarán de hacer obras para poder pagar lo que estamos pidiendo”.

Traducido en valores reales, el incremento ofrecido representa en bolsillo 45.000 pesos para un docente que recién se inicia. Debido a esta situación es que se tomó la determinación de rechazar el ofrecimiento de Gobierno y dar inicio al plan de lucha con un paro por 48 horas.

En ese sentido Quiroga confirmó que, en caso de dilatarse la negociación sin un acuerdo, la medida de fuerza se irá ampliando progresivamente.