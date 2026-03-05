Paritaria docente en San Juan: gremios y Gobierno continúan las negociaciones tras nueva propuesta por encima de la inflación

En el marco de la quinta sesión de la primera negociación paritaria docente de 2026, el Gobierno de San Juan y los gremios UDAP, UDA y AMET volvieron a reunirse este miércoles 4 de marzo para analizar una nueva propuesta salarial destinada al sector educativo.

UDAP se suma al paro docente nacional para el 2 de marzo pese a que el Gobierno continúa con las negociaciones

Durante el encuentro, el Ejecutivo provincial presentó una oferta que contempla incrementos en distintos componentes del salario docente , con el objetivo de mejorar la propuesta anterior y mantener un esquema de revisión a mitad de año.

En concreto, la propuesta incluye un aumento del 5% al valor índice para marzo de 2026 , tomando como base el valor índice de diciembre de 2025. Además, plantea una suba de seis puntos en el código A01 del nomenclador docente para marzo, junto con un incremento de cuatro puntos en el código E60 para ese mismo mes.

El ofrecimiento también establece un aumento adicional de dos puntos en el código A01 para mayo, mientras que en junio se aplicaría otro incremento del 5% al valor índice , esta vez tomando como base el valor correspondiente a marzo de 2026. Asimismo, se incorporaría una cláusula de revisión en junio para evaluar los incrementos otorgados en marzo y en ese mismo mes.

Desde el Gobierno indicaron que la propuesta salarial se ubica por encima de la inflación proyectada, aunque los gremios docentes decidieron rechazarla al considerar que aún no alcanza para recomponer el poder adquisitivo del sector.

En ese contexto, las autoridades provinciales recordaron que durante el primer semestre ya se aplicaron otras medidas salariales, como el pago de un bono de $120.000 en enero de 2026, acompañado por un aumento de cuatro puntos en el código A01 (sueldo básico).

Posteriormente, en febrero se incrementó a $100.000 el ítem Escolaridad, además del pago por equipamiento docente que alcanzó los $128.801.

Ante la falta de acuerdo, el Gobierno convocó a continuar la negociación paritaria el próximo martes 10 de marzo, a las 14, instancia en la que se espera avanzar en un nuevo intento por acercar posiciones entre las partes.