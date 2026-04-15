Accidente en Mendoza: investigan la misteriosa muerte del exmarido de una reconocida periodista sanjuanina

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A dos semanas del trágico fallecimiento del periodista Renato Di Fabio, la investigación judicial ha tomado un giro que aleja el foco de la hipótesis inicial de un accidente en solitario. El comunicador, quien fuera esposo de la periodista sanjuanina Daniela Galván, fue hallado sin vida el pasado 1 de abril en un barranco a la vera de la Ruta Nacional 7, en plena zona de Alta Montaña, mientras regresaba de un viaje en motocicleta desde Chile.

Si bien en un principio el hallazgo del cuerpo junto a su moto al fondo de un precipicio sugirió un despiste accidental, el avance de las pericias y la inspección del terreno comenzaron a sembrar interrogantes sobre lo que realmente sucedió en aquel tramo del corredor internacional. En este contexto, el abogado Jorge Caloiro, amigo personal de la víctima, se presentó como querellante en el expediente que instruye la fiscal de Homicidios Claudia Ríos para seguir de cerca cada paso de la instrucción.

Tras una recorrida exhaustiva por el lugar del siniestro, el representante legal de la familia advirtió inconsistencias técnicas que resultan determinantes. Una de las observaciones principales radica en que el punto donde la motocicleta abandonó la calzada es una recta situada antes de una curva, un sector que no presenta una peligrosidad manifiesta. A esto se suma la detección de marcas de frenado que llegan hasta la banquina, un rastro que sugiere que Di Fabio advirtió un peligro inminente e intentó realizar una maniobra evasiva antes del desenlace fatal.

Bajo este nuevo escenario, la querella ha abierto líneas de investigación que contemplan la posible participación de un factor externo. Entre las teorías que cobran fuerza se analiza si el periodista debió esquivar a otro vehículo que realizaba una maniobra imprudente, incluso circulando en contramano, o si la aparición repentina de un animal sobre el asfalto forzó la pérdida de control de la moto.