En calma y expectativas en el crédito hipotecario, el panorama inmobiliario de Mendoza

Hace más de 45 años la Cámara Inmobiliaria de Mendoza se encuentra al servicio de los trabajadores del sector. Si bien entre ambas provincias hay una separación promedio de dos horas de viaje, las realidades son distintas desde el punto de vista inmobiliario. Mientras en San Juan hay expectativas y movimiento atado a la actividad minera, en Mendoza el comercio y los créditos hipotecarios son los principales motores del rubro.

El primer desarrollo inmobiliario vinculado a la minería es una realidad en San Juan: ubicación, plazos y lo que se sabe hasta el momento

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Así lo señaló el presidente de la institución, Roberto Irrera, en diálogo con este medio, en el marco del Congreso FIRA Joven, un evento de alcance nacional de corredores inmobiliarios que se está llevando a cabo en la provincia, y del que DIARIO DE CUYO es Media Partner.

“Mendoza no dista del resto del país, pero dentro de todo, la realidad es que, a través del crédito hipotecario, que es el apalancamiento que necesita todo el mundo para poder construir, porque no todo el mundo cuenta con 50.000 dólares para poder construir, pero sí a lo mejor con el 25% de aporte que pide el banco, y es el apalancamiento que necesitamos para que la gente deje de alquilar y se haga propietaria”, dijo el presidente de la entidad.

La realidad de Mendoza en ese sentido es similar a lo que se observa en San Juan, en donde el crédito hipotecario comenzó a generar movimiento en el mundo de la compra-venta de inmuebles. Sin embargo, cuando las entidades bancarias decidieron tocar los requisitos y endurecer las condiciones, hubo un desplome de demanda.

Para tener una idea, en Buenos Aires, uno de los mercados inmobiliarios más grandes y con mayores movimientos del país, según reveló el Colegio de Escribanos, en abril del 2026 hubo una caída en las escrituras con hipotecas del 48,9%, y solo el 11% de las compraventas se realizaron con éxito. Cada provincia tiene su panorama particular, pero es una realidad generalizada que existe un atraso salarial que lleva a que no todas las familias cuenten con el poder adquisitivo para convertirse en propietarios.

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San Juan con la minería, Mendoza con el comercio, los motores que traccionan el mercado inmobiliario

En nuestra provincia no es una novedad que una de las mayores demandas que se vienen registrando desde hace meses proviene de la actividad minera. Incluso hay una empresa de desarrollo inmobiliario de Buenos Aires que está pronta a comprar el terreno para la construcción de un barrio privado que estará dirigido a cargos altos de proyectos mineros.

En Mendoza el motor que tracciona las inversiones dentro del ambiente inmobiliario es el comercio. Irrera explicó que hay varios desarrolladores importantes. “Muchos han apuntado a los sectores comerciales que se focalizan cerca de los barrios privados. Hay inversiones”, destacó.