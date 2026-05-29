En el marco de la conmemoración del Día del Licenciado en Comercio Internacional, la Comisión de Economía del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y la Dirección de Comercio Exterior realizaron una jornada especial destinada a poner en valor el aporte de estos profesionales al desarrollo económico y productivo de San Juan.

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La actividad se llevó a cabo el pasado 28 de mayo en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y contó con la participación de empresarios, estudiantes, instituciones y actores vinculados al comercio exterior.

Comercio internacional: destacaron el rol de los profesionales del sector en una jornada realizada en San Juan.

Según informaron desde la organización, el encuentro tuvo como objetivo generar un espacio de intercambio de experiencias, reflexión y fortalecimiento del ecosistema exportador provincial. Además, se buscó destacar la importancia estratégica que tienen los licenciados en Comercio Internacional en la inserción de las economías regionales en los mercados globales.

Durante la jornada se desarrolló un panel de testimonios y experiencias, donde tres profesionales del sector compartieron sus trayectorias y analizaron los desafíos y oportunidades que presenta el actual contexto internacional.

image Comercio internacional: destacaron el rol de los profesionales del sector en una jornada realizada en San Juan.

Otro de los puntos destacados fue la convocatoria para la creación de la Comisión de Comercio Exterior del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, un espacio pensado para promover la capacitación, el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de la actividad profesional.

El Día del Licenciado en Comercio Internacional se celebra cada 23 de mayo, una fecha impulsada originalmente en Mendoza para reconocer la labor de quienes trabajan en áreas vinculadas a exportaciones, importaciones, logística internacional, negociaciones comerciales e internacionalización de empresas.