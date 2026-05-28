DIARIO DE CUYO en el evento de uno de los empresarios más poderosos del país: "Estamos haciendo inversiones en San Juan y creemos que es un sector de demanda internacional"

En el marco del evento por el Día del Periodista organizado por empresas del grupo IRSA, el empresario Eduardo Elsztain realizó un extenso análisis sobre la economía argentina, el comportamiento del consumo, la recuperación de la confianza inversora y el crecimiento de sectores estratégicos como la minería, destacando el rol de las inversiones en San Juan.

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Durante la charla, el titular de IRSA sostuvo que observa señales de recuperación económica, aunque aclaró que el proceso será gradual. Además, destacó el interés de marcas internacionales por desembarcar nuevamente en el país y remarcó el potencial minero sanjuanino como un polo de atracción de inversiones.

Elsztain explicó que el escenario actual muestra un consumidor mucho más cuidadoso y selectivo al momento de comprar, en un contexto donde las empresas deben competir con precios más bajos.

“En tickets no tuvimos tanta caída como en el tema de facturación general. Pero la facturación tiene que ver con los precios. Este es un momento en el que hay una competencia mucho más abierta y el que no baja precios, vende menos”, señaló.

El empresario indicó que el volumen de circulación en los centros comerciales continúa siendo alto y que los indicadores de movimiento muestran que el consumidor sigue presente, aunque con una lógica distinta a la de los años de inflación acelerada.

“Cuando el tipo cree que la plata se le derrite, la gasta más rápido. Cuando ve que los precios van bajando, espera de acuerdo a la mejor condición que tiene”, explicó.

Optimismo económico y financiamiento a largo plazo

El titular de IRSA aseguró que es optimista respecto del futuro económico argentino y remarcó la importancia de la estabilidad para recuperar el crédito y la inversión. “Cada mes que la economía va creciendo, aunque sea lento, hay sectores que empiezan a invertir fuerte”, afirmó.

En ese sentido, vinculó la mejora del riesgo país con la posibilidad de acceder a financiamiento internacional a largo plazo, algo que consideró clave para el desarrollo inmobiliario y productivo. “El riesgo argentino estaba arriba de los 2.500 puntos y hoy está en 500. Eso nos permite hacer la colocación de un bono a diez años”, indicó.

También planteó que una economía estable permitirá reactivar el crédito hipotecario y facilitar el acceso a la vivienda. “La confianza no se gana en 30 segundos. La confianza es consecuencia de continuar con el mismo programa durante un largo plazo”, sostuvo.

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La llegada de marcas internacionales a la Argentina

Otro de los temas centrales de la exposición fue el desembarco de marcas globales en los shoppings argentinos. Según Elsztain, el país volvió a aparecer en el radar de las grandes empresas internacionales después de años de ausencia.

“Las marcas están viniendo porque ven en la Argentina una oportunidad después de estar ausentes durante mucho tiempo”, afirmó. Entre las firmas que mencionó aparecen Zara, Decathlon, Victoria's Secret y Miniso, además de confirmar que H&M llegará próximamente al país.

“Argentina es un mercado muy atractivo y las personas que están abriendo están muy contentas y muy satisfechas de lo que están viendo”, destacó.

Las inversiones mineras en San Juan

Uno de los momentos más importantes para San Juan llegó cuando Elsztain habló específicamente del potencial minero provincial y confirmó inversiones del grupo en el sector. “Nosotros estamos haciendo inversiones en San Juan porque creemos que es un sector de demanda internacional”, expresó.

El empresario vinculó el crecimiento de la minería con el renovado interés global por el oro y destacó que existen provincias argentinas que generan condiciones favorables para atraer capitales. “San Juan es una de ellas”, remarcó.

Además, contó que durante su participación en la conferencia minera PDAC, en Canadá, le llamó la atención la presencia de gobernadores de distintos espacios políticos trabajando para atraer inversiones internacionales. “Todos trataron de invitar y captar a las compañías de primera línea”, concluyó.