    • 27 de mayo de 2026 - 17:57

    El dólar tuvo una leve suba y alcanzó el nivel más alto de mayo: en San Juan el dólar blue subió $10

    dolar
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El volumen operado en el segmento de contado de la plaza mayorista registró un marcado recorte de unos USD 256 millones respecto del martes (-37,5%) a USD 427,9 millones, aunque el dólar mayorista se mantuvo estable con equilibrio entre oferta y demanda: ganó solo 1,50 pesos (+0,1%), a $1.412,50, el precio más alto desde el 27 de abril.

    Leé además

    Dólar.

    El dólar blue en San Juan bajó 10 pesos: este viernes cotizó a $1.460
    Actividad económica.

    Según un informe privado, la actividad económica volvió a caer en abril tras la mejora de marzo

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El tipo de cambio mayorista mantiene en mayo una ganancia de 21,50 pesos o 1,5%, mientras que en lo que va de 2026 anota una caída de 42,50 pesos o 2,9%, en contraste con una inflación próxima al 14%, que se traduce en una “apreciación” cambiaria en torno al 17% en lo que va del año.

    El dólar blue opera a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. En San Juan en tanto, subió $10, cerró en $1,380 para la compra y $1.480 para la venta.

    A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 27 de mayo

    En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.412,50 para la venta.

    Valor del CCL hoy, miércoles 27 de mayo

    El dólar CCL opera a $1.482,68 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.0%.

    Valor del dólar MEP hoy, miércoles 27 de mayo

    El dólar MEP opera a $1.429,91 y la brecha con el dólar oficial es de 1.2%.

    Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 27 de mayo

    El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.859.

    Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 27 de mayo

    El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.481,85, según Bitso.

    Valor de Bitcoin hoy, miércoles 27 de mayo

    Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s74.854, según Binance.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Wall Street.

    El riesgo país retrocede hasta los 500 puntos, mientras las acciones argentinas en Nueva York suben 9%

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Pese a la baja de la inflación, aún no se traduce en una mejora del consumo.

    El consumo masivo se hundió casi 5% mensual en abril: fuerte impacto en supermercados y mayoristas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el foro vitivinicola vendimia 2026 reunira a referentes del sector en san juan

    El Foro Vitivinícola Vendimia 2026 reunirá a referentes del sector en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El nuevo parque del EPSE estará listo entre octubre y diciembre de este año y tendrá capacidad equivalente al consumo de 50.000 hogares. 

    El EPSE inaugurará este año su mayor parque solar y el primero con fondos 100% propios

    Por Carolina Putelli