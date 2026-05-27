El dólar tuvo una leve suba y alcanzó el nivel más alto de mayo: en San Juan el dólar blue subió $10

El volumen operado en el segmento de contado de la plaza mayorista registró un marcado recorte de unos USD 256 millones respecto del martes (-37,5%) a USD 427,9 millones, aunque el dólar mayorista se mantuvo estable con equilibrio entre oferta y demanda: ganó solo 1,50 pesos (+0,1%), a $1.412,50, el precio más alto desde el 27 de abril.

Según un informe privado, la actividad económica volvió a caer en abril tras la mejora de marzo

El dólar blue en San Juan bajó 10 pesos: este viernes cotizó a $1.460

El tipo de cambio mayorista mantiene en mayo una ganancia de 21,50 pesos o 1,5%, mientras que en lo que va de 2026 anota una caída de 42,50 pesos o 2,9%, en contraste con una inflación próxima al 14%, que se traduce en una “apreciación” cambiaria en torno al 17% en lo que va del año.

El dólar blue opera a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. En San Juan en tanto, subió $10, cerró en $1,380 para la compra y $1.480 para la venta.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.412,50 para la venta.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 27 de mayo

Valor del CCL hoy, miércoles 27 de mayo

El dólar CCL opera a $1.482,68 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.0%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 27 de mayo

El dólar MEP opera a $1.429,91 y la brecha con el dólar oficial es de 1.2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 27 de mayo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.859.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 27 de mayo

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.481,85, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 27 de mayo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s74.854, según Binance.