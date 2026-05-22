El dólar blue en San Juan bajó 10 pesos: este viernes cotizó a $1.460

La moneda estadounidense mostró una leve baja este viernes en la provincia.

El mercado cambiario cerró la semana con una leve baja en la cotización del dólar blue en San Juan y diferencias moderadas respecto al tipo de cambio oficial ofrecido por las entidades bancarias. Según el relevamiento, el dólar blue cotizó este viernes a $1.360 para la compra y $1.460 para la venta en la provincia.

En tanto, el dólar oficial se comercializó en valores cercanos a los $1.425 para la venta en instituciones financieras locales.

La brecha entre el dólar oficial y el paralelo continúa siendo moderada, en un contexto de relativa calma cambiaria a nivel nacional. Analistas del mercado señalan que en las últimas semanas las cotizaciones se mantuvieron dentro de una franja estable, luego de varios meses de fuerte volatilidad.

Además del dólar blue y oficial, también se registraron movimientos en las cotizaciones financieras. El dólar MEP se ubicó cerca de los $1.430, mientras que el contado con liquidación superó los $1.480.