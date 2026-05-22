La transición final del Libertad a La Anónima en San Juan con fecha confirmada, empleados listos y buena relación sindical

La transición del hipermercado Libertad hacia la cadena La Anónima ya tiene fecha concreta en San Juan. Así lo confirmó la secretaria General del Sindicato Empleados de Comercio, Mirna Moral, quien aseguró que la nueva firma comenzará a operar desde el 1 de junio y que mantendrá prácticamente toda la planta laboral.

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La dirigente sindical explicó que el gremio sigue de cerca el proceso, aunque transmitió tranquilidad sobre el futuro de los trabajadores. “Cuando se trata de empresas de ese calibre, son las empresas que tienen todo en regla”, sostuvo en Informadísimos de Radio Colón.

Según detalló, La Anónima ya tomó posesión operativa del hipermercado y comenzó a implementar sus sistemas internos. “Inclusive ya se hizo cargo el gerente de La Anónima”, indicó.

Moral contó además que empleados que hoy tienen licencia gremial ya comenzaron a cargar información en la nueva plataforma de la empresa. “Les han dado una especie de app y se empiezan a poner sus datos”, explicó.

El sindicato también inició contactos formales con la firma para garantizar la continuidad de todos los beneficios laborales. “Ya me preguntaron con quién se tienen que poner en contacto con el sindicato para poder inscribir la empresa”, señaló.

En ese sentido, aseguró que La Anónima ya trabaja sobre aspectos vinculados a obra social, ART y seguros. “Empiezan en junio y ya están pensando en inscribir la empresa en el sindicato, continuar la obra social y tener la ART”, precisó.

Uno de los puntos centrales de la transición pasa por el futuro del personal. Sobre ese aspecto, Moral confirmó que casi todos los trabajadores continuarán bajo la nueva estructura. “De la nómina que pasó en Libertad han pasado todos menos siete personas”, afirmó.

Esos siete empleados permanecerán vinculados a Libertad, aunque en el sector inmobiliario y del mall comercial. “Son los que quedan con Libertad con la parte del mall”, explicó.

La sindicalista reconoció que la cadena reducirá espacios físicos y modificará formatos de funcionamiento. “Han achicado el espacio, por eso también achicado el personal. Van a cambiar varios formatos”, comentó.

Además, reveló que el sindicato debió intervenir tras comentarios que generaron preocupación entre algunos trabajadores sobre las guardias pasivas y la respuesta gremial. “Yo dejé claro que el sindicato va tanto por un empleado, por siete o por los 80 que tiene Libertad”, disparó.

Moral insistió en que la entidad sindical actuará ante cualquier irregularidad sin importar el tamaño de la empresa. “Si un empleado tiene mal liquidado o no le están dando vacaciones, también vamos porque es nuestra obligación”, sentenció.