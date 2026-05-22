Cómo quedarán las retenciones para el campo y para productos industriales tras el anuncio de Javier Milei

El presidente Javier Milei anunció una baja en las retenciones que pagan el trigo , la cebada , desde junio, y planteó un esquema de reducción gradual para la soja en 2027. También incluyó otros sectores como la industria automotriz , petroquímica y maquinarias.

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El anuncio lo realizó en el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde el mandatario confirmó que desde junio las retenciones al trigo y la cebada bajarán de 7,5% a 5,5% .

El mandatario también informó una reducción gradual prevista para la soja de entre 0,25 y 0,5 mensual a partir de enero de 2027, según los resultados de la recaudación.

“ Será de manera continuada hasta 2028 si nosotros reelegimos” , aclaró Milei.

También adelantó una baja en los derechos de exportación para la industria : “A partir de julio 2026 hasta junio 2027 a la industria automotriz, a la industria petroquímica, a maquinarias vamos a ir a cero ”.

En los próximos días se oficializará el nuevo esquema de las alícuotas con la publicación de un decreto del Ministerio de Economía en el Boletín Oficial.

“Vamos a seguir bajando retenciones, vamos a seguir achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde”, relató el mandatario.

Baja de retenciones: las nuevas alícuotas para el trigo, la cebada y la soja

Desde junio, al menos, dos productos agropecuarios tributarán de la siguiente forma:

Trigo : las retenciones pasarán de 7,5% a 5,5% desde junio.

: las retenciones pasarán de 7,5% a desde junio. Cebada: de 7,5% a 5,5% desde principios de junio.

Son dos cultivos “finos” o de invierno cuya siembra es definida por estas semanas: mediados de mayo suele dar comienzo a la campaña triguera en gran parte del país. La cosecha se da hacia fines de año y las exportaciones se concentran en el verano.

Los productores y las entidades que las representan venían alertando sobre el aumento en los costos que implicó la escalada del petróleo y los fertilizantes, que sumado a las retenciones desalentaban la siembra.

En tanto, para la soja -cuya siembra se da entre primavera y verano- el Gobierno aplicará un esquema de reducción gradual de la alícuota desde enero de 2027 que oscilará entre 0,25 y 0,50 puntos mensual, de acuerdo con la recaudación tributaria.

Hoy, los derechos de exportación para el complejo sojero llegan al 24% en el poroto de soja y al 22,5% en aceite y la harina.

El anuncio se da luego de que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyectara una siembra de 6,5 millones de hectáreas para el ciclo 2026/2027, con una caída del 3% respecto del ciclo previo.

Qué pasará con las retenciones a la industria

Además de las rebajas para el agro, el presidente Javier Milei adelantó que el Gobierno avanzará con una eliminación gradual de los derechos de exportación para distintos sectores industriales.

Según precisó, entre julio de 2026 y junio de 2027 las retenciones para la industria automotriz, petroquímica y de maquinaria se reducirán hasta llegar a 0%. Por ejemplo, los autos exportados tributan hoy 4,5%.