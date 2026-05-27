Científicos, startups y empresas: la Unión Industrial lanza un programa para transformar ideas en negocios en San Juan

La Unión Industrial de San Juan presenta oficialmente la “Ruta de Innovación San Juan 2026”, un programa que buscará vincular al sistema científico-tecnológico con las necesidades concretas del sector productivo provincial. La iniciativa es impulsada junto a Ennoia Latam y Emprezar San Juan, con apoyo del Gobierno provincial.

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La propuesta apunta a transformar investigaciones y desarrollos tecnológicos en soluciones aplicables para sectores estratégicos de la economía sanjuanina, como minería, agroindustria, energías renovables, alimentos y nuevos materiales.

El lanzamiento oficial se realizará el 28 de mayo entre las 16.30 y las 18.30, en un encuentro donde participarán representantes de la UISJ, referentes industriales y miembros de Ennoia Latam. Allí se presentará la metodología de “entrenamiento de alto rendimiento” con la que trabajarán científicos, investigadores y tecnólogos locales.

Desde la entidad industrial remarcaron que uno de los objetivos centrales es lograr una mayor articulación entre el conocimiento científico y las demandas reales de las empresas.

El programa tendrá formato sprint, es decir, un esquema intensivo y de corta duración orientado a acelerar proyectos tecnológicos con potencial de aplicación industrial. Entre las principales acciones previstas figuran convocatorias para empresas y grupos científicos, rondas de vinculación, mentorías y programas de aceleración tecnológica.

Según el documento oficial, la iniciativa buscará resolver uno de los principales obstáculos del ecosistema productivo: la desconexión entre las necesidades de las plantas industriales y los desarrollos generados en laboratorios y centros de investigación. “El problema no es la falta de tecnología, sino la dificultad de conectar el lenguaje de planta con el lenguaje del laboratorio”, indicaron desde Ennoia Latam.

El esquema también contempla un “Mapa de Servicios y Proyectos de I+D+i”, orientado a investigadores, startups y equipos científicos interesados en validar sus desarrollos en escenarios productivos reales. Para ello, se prevén capacitaciones, herramientas para el armado de propuestas de valor, desarrollo de pitches y acompañamiento de mentores vinculados al sector industrial. Desde el Gobierno provincial también destacaron el impacto esperado del programa sobre la matriz productiva local.

La convocatoria ya se encuentra abierta tanto para empresas que busquen soluciones tecnológicas como para científicos y grupos de investigación que quieran presentar proyectos. El objetivo final será conformar un banco de iniciativas de base tecnológica listas para inversión y vinculación industrial.

Lo que hay que saber sobre la “Ruta de Innovación San Juan 2026”

¿Cuándo será el lanzamiento?

El evento de presentación se realizará el próximo 28 de mayo, de 16.30 a 18.30.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a:

científicos,

investigadores,

grupos de I+D,

startups tecnológicas,

pymes,

mipymes,

e industrias que tengan desafíos productivos o tecnológicos.

¿Qué sectores son prioritarios?

El programa pondrá el foco en:

minería,

agroindustria,

energías renovables,

alimentos,

y nuevos materiales.

¿Qué deben presentar las empresas?

Las firmas interesadas deberán describir problemas concretos o necesidades tecnológicas que busquen resolver dentro de sus procesos productivos.

¿Qué deben presentar los investigadores o equipos científicos?

Tendrán que cargar sus capacidades, desarrollos o proyectos tecnológicos para participar del proceso de selección y vinculación con empresas.

¿Cómo será el programa?

Habrá:

rondas de vinculación,

mentorías,

capacitaciones,

sesiones virtuales,

acompañamiento técnico,

y entrenamientos para convertir proyectos científicos en propuestas comercializables.

¿Qué requisitos habrá para los seleccionados?

La organización exigirá:

asistencia a las actividades obligatorias,

participación en instancias presenciales y virtuales,

entrega de material técnico,

y disponibilidad para trabajar con mentores y empresas.

¿Dónde inscribirse?

Los formularios de inscripción ya están habilitados a través de los canales oficiales de la Unión Industrial de San Juan y Ennoia Latam.