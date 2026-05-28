    • 28 de mayo de 2026 - 17:43

    El dólar blue retrocedió y la brecha con el dólar oficial se achicó a mínimos de dos semanas

    El tipo de cambio mayorista se mantuvo cerca de máximos en un mes. A cuánto cotizó el dólar blue en San Juan.

    El dólar blue sigue en alza.

    El dólar blue sigue en alza.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El dólar blue retrocedió este jueves y cerró a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial en el segmento mayorista se achicó al 1,4%, la más baja en más de dos semanas.

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    En San Juan en tanto se mantuvo y cerró en $1,380 para la compra y $1.480 para la venta.

    A pesar de la baja diaria, el tipo de cambio informal acumula un aumento de $30 en lo que va del mes. Asimismo, el billete paralelo arrastra dos semanas al alza y se enfila para volver a cerrar en terreno positivo.

    A cuánto cerró el dólar oficial hoy, jueves 28 de mayo

    En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.410 para la venta.

    Valor del CCL hoy, jueves 28 de mayo

    El dólar CCL opera a $1.504,79 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,7%.

    Valor del dólar MEP hoy, jueves 28 de mayo

    El dólar MEP opera a $1.431,98 y la brecha con el dólar oficial es de 1,6%.

    Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 28 de mayo

    El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.859.

    Cotización del dólar cripto hoy, jueves 28 de mayo

    El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.480, según Bitso.

    Valor de Bitcoin hoy, jueves 28 de mayo

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