    • 15 de abril de 2026 - 09:48

    Rematan la casa de Vanetti tras el desvío de fondos de la Policía: está en un barrio privado y tiene dos pisos

    La base supera los 47 millones de pesos. Mirá las fotos de la vivienda.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En mayo de 2021, el entonces oficial principal y tesorero de la Fuerza Oscar Vanetti fue condenado a 3 años de cárcel por desviar fondos de la Policía de San Juan. Su esposa, la subcomisaria María Ivana Olivares y su secretaria, la cabo Carolina del Valle Tejada, también fueron castigadas, a 2 años y 6 meses de cumplimiento condicional.

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    Luego de comprobarse el desvío de fondos de las arcas de la fuerza a sus cuentas bancarias particulares, en ese momento Fiscalía de Estado embistió mediante otra vía legal a los sentenciados, en el fuero civil, para recuperar el dinero robado. Eso tiene novedades ahora, ya que por disposición del Juzgado Contencioso Administrativo de San Juan, a cargo de Adriana Tettamanti, se procederá al remate de un inmueble de Vanetti.

    Se trata de una casa antisísmica ubicada en un complejo privado de Santa Lucía, el Barrio Campo de Sueño. La base de la subasta está fijada en más de 47 millones de pesos: $47.073.071,59.

    La superficie del terreno es de 346,21 m². Posee una superficie cubierta de 216,00 m² y una semicubierta de 44 m². El inmueble está ocupado por el demandado, aclara la publicación del sitio oficial de subastas judiciales electrónicas, por donde se realizará el procedimiento.

    En planta alta la casa cuenta con tres dormitorios, dos baños y lavadero. Y en planta baja tiene cocina, comedor, baño, un dormitorio, cochera cubierta para dos vehículos y fondo con espacio verde, parrillero y galería techada.

    Las deudas informadas del inmueble son: OSSE $112.664,82 al 03/03/2026, Municipalidad de Santa Lucía $105.569,54 al 31/12/2025 y DGR $732.136,18 al 05/02/2026.

    Las ofertas pueden comenzar a realizarse a partir del 20 de abril a las 11 horas.

    Las fotos de la casa

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