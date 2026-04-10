    • 10 de abril de 2026 - 15:25

    Delincuentes rompieron la puerta de una casa y se llevaron instrumentos musicales: fueron detenidos con el botín

    La Policía recuperó instrumentos musicales, electrónicos y otros elementos robados de una vivienda y detuvo a los sospechosos a pocas cuadras del lugar.

    Los delincuentes romperion una puerta para ingresar a la vivienda y llevarse los elementos.

    Los delincuentes romperion una puerta para ingresar a la vivienda y llevarse los elementos.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Policía logró esclarecer rápidamente un robo ocurrido en la Capital, tras la aprehensión de dos hombres que fueron sorprendidos con los elementos sustraídos. Efectivos de la Comisaría 2ª tuvieron a su cargo la investigación.

    Leé además

    Reyna fue recapturado tras haberse ausentado del Penal de Chimbas.

    Cayó en Rawson un preso con salidas transitorias que no había vuelto al Penal de Chimbas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La escuela donde sucedió el hecho. Imagen de archivo

    Alarma en una escuela sanjuanina: un alumno ingresó con un rifle de aire comprimido

    El hecho fue denunciado por un hombre de 34 años, quien al regresar a su domicilio encontró la puerta de ingreso violentada. Al inspeccionar el interior, constató el faltante de diversos objetos, entre ellos una guitarra electroacústica, una guitarra eléctrica, un amplificador de 10 watts con su cable, un parlante de tamaño medio, un perfume, un cuchillo y auriculares. Posteriormente, aportó a la investigación imágenes de algunos de los bienes robados.

    Con los datos recabados, personal policial realizó recorridas por la zona y logró localizar a dos sujetos en posesión de los efectos denunciados. Se trata de un hombre de apellido Lucero, de 38 años, y otro de apellido Cerroria, de 21, quienes fueron aprehendidos en el lugar.

    Una vez trasladados a sede policial, el damnificado reconoció los elementos como de su propiedad, lo que permitió avanzar con el procedimiento.

    En el caso interviene la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Flagrancia, que inició actuaciones bajo la figura de encubrimiento mientras se continúa con la investigación.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Ángel, el niño de cuatro años murió la noche del lunes en circunstancias que aún son investigadas, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio

    Caso Ángel: confirmaron la lesión cerebral y dijeron que la mamá y su pareja son los principales sospechosos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Moto robada en Pocito.

    Pidieron un Uber Moto, emboscaron al conductor, le dieron una golpiza y le robaron el rodado en Pocito

    Por Redacción Diario de Cuyo
    hablo la mujer que contrato al fotografo para el cumpleanos: se retiro ni bien termino el evento

    Habló la mujer que contrató al fotógrafo para el cumpleaños: "Se retiró ni bien terminó el evento"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Caso Emir Barboza: liberaron a cuatro imputados.

    Caso Emir Barboza, el niño asesinado en el Valle Grande: liberaron a cuatro imputados y otros tres seguirán con prisión domiciliaria

    Por Redacción Diario de Cuyo