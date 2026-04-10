Delincuentes rompieron la puerta de una casa y se llevaron instrumentos musicales: fueron detenidos con el botín

La Policía recuperó instrumentos musicales, electrónicos y otros elementos robados de una vivienda y detuvo a los sospechosos a pocas cuadras del lugar.

Los delincuentes romperion una puerta para ingresar a la vivienda y llevarse los elementos.

La Policía logró esclarecer rápidamente un robo ocurrido en la Capital, tras la aprehensión de dos hombres que fueron sorprendidos con los elementos sustraídos. Efectivos de la Comisaría 2ª tuvieron a su cargo la investigación.

El hecho fue denunciado por un hombre de 34 años, quien al regresar a su domicilio encontró la puerta de ingreso violentada. Al inspeccionar el interior, constató el faltante de diversos objetos, entre ellos una guitarra electroacústica, una guitarra eléctrica, un amplificador de 10 watts con su cable, un parlante de tamaño medio, un perfume, un cuchillo y auriculares. Posteriormente, aportó a la investigación imágenes de algunos de los bienes robados.

Con los datos recabados, personal policial realizó recorridas por la zona y logró localizar a dos sujetos en posesión de los efectos denunciados. Se trata de un hombre de apellido Lucero, de 38 años, y otro de apellido Cerroria, de 21, quienes fueron aprehendidos en el lugar.

Una vez trasladados a sede policial, el damnificado reconoció los elementos como de su propiedad, lo que permitió avanzar con el procedimiento.