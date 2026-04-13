Dos detenidos con marihuana en pleno centro: secuestraron más de 300 gramos en distintos operativos

En dos procedimientos realizados el mismo día, la Policía detuvo a dos hombres que generaban disturbios y transportaban marihuana, parte de ella fraccionada y lista para consumo o presunta venta.

El centro sanjuanino fue escenario de dos importantes procedimientos policiales este lunes, cuando efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia detuvieron a dos hombres en distintos puntos, ambos involucrados en disturbios y en posesión de marihuana.

El primero de los hechos ocurrió al mediodía en la Plaza 25 de Mayo, en la intersección de Rivadavia y General Acha. Allí, los uniformados detectaron a un sujeto alterando el orden público. Tras entrevistarlo y revisar sus pertenencias, encontraron en su mochila una bolsa ziploc con sustancia vegetal verde y otra bolsa con diez envoltorios de distintos colores.

image Personal del Departamento Drogas Ilegales intervino en el lugar y confirmó, mediante pruebas de campo, que se trataba de marihuana con un peso total de 260 gramos. El detenido fue identificado como Villalba Tello, quien quedó vinculado a una causa en el Juzgado Federal, además de quedar a disposición del Juzgado de Faltas por los disturbios.

Horas más tarde, un segundo procedimiento se llevó a cabo sobre calle Santa Fe, metros antes de Jujuy. En este caso, los efectivos observaron a otro hombre en actitud sospechosa y generando disturbios en la vía pública.

image Al ser interceptado, el sujeto reaccionó con nerviosismo y hostilidad, negándose a mostrar el contenido de su mochila. Ante esta situación, los policías realizaron un palpado de urgencia y hallaron un frasco de vidrio con tapa metálica que contenía sustancia vegetal, un papel de liar, dos cigarrillos armados parcialmente consumidos y un envoltorio plástico con otros 16 cigarrillos, todos presuntamente de marihuana.