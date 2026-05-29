Explosivas declaraciones del contador que quedó en la mira por la falsa denuncia del robo de más de 30.000 dólares en Ruta 40

El polémico contador, Luis Omar Olguín, volvió al centro de la escena judicial y mediática este viernes luego de ser sobreseído en la causa por la presunta estafa de más de 30.000 dólares denunciada por su amigo, el empresario Antonio Dávoli.

Búsqueda de Agostina Vega: rastrillan un descampado donde fue visto el único detenido por la desaparición

El reconocido profesional sanjuanino brindó explosivas declaraciones en las que negó haber despilfarrado el dinero en un casino y aseguró que el denunciante “sabe perfectamente” que jamás intentó estafarlo.

Olguín quedó detenido junto a su hermano tras haber denunciado que les habían robado más de $30.000 dólares mientras se trasladaban en auto por Ruta 40 y Calle 15. El hecho ocurrió el 19 de agosto de 2024, y según la denuncia de los hermanos, tres individuos los encerraron, los encañonaron y les sacaron el dinero, pero con el correr de los días, la investigación del hecho determinó que Olguín se gastó el dinero en un casino de Mendoza y que la denuncia fue un pretexto para justificar la ausencia del dinero que pertenecía a Dávoli.

Por este hecho, Olguín enfrentó dos causas penales: primero con su hermano por la falsa denuncia, que se cerró con una multa para cada uno de $12.500 y luego, en soledad, quedó ligado a un legajo por estafa, iniciada por el amigo y empresario. En este último expediente, terminó sobreseído este viernes, tras devolver el total de la plata y sus intereses con el pago de 12 cuotas.

La resolución fue firmada por la jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón, luego de que se acreditara el cumplimiento en lo que judicialmente se conoce como reparación integral del daño acordada entre las partes. Según se informó, Olguín devolvió un total de 36.000 dólares.

Las explosivas declaraciones de Luis Omar Olguín

“Él en su momento me prestó 33.760 dólares y yo hice el acuerdo por 36.000 dólares, o sea que incluía hasta intereses”, sostuvo el contador al hablar públicamente sobre el caso que sacudió al ámbito profesional sanjuanino.

Además, remarcó que afrontar el acuerdo económico no fue sencillo. “No fue nada fácil por la situación económica, pero pudimos cumplir fehacientemente con todo el acuerdo y ahora se dictó el sobreseimiento”, afirmó.

Durante sus declaraciones, Olguín rechazó con firmeza una de las versiones más resonantes que circuló durante la investigación: que había perdido el dinero apostando en un casino virtual de Mendoza.

“La gente que me conoce sabe perfectamente que yo jamás en mi vida entré a un casino a apostar”, lanzó tajante. “La gente que me conoce sabe perfectamente que yo jamás en mi vida entré a un casino a apostar”, lanzó tajante.

También señaló que durante los allanamientos realizados en el marco de la investigación “no encontraron absolutamente nada” y defendió su trayectoria profesional. “Quienes me conocen profesionalmente saben perfectamente cómo soy”, expresó.

En otro tramo de la entrevista, el contador insistió: “En ningún momento quise estafarlo al señor Dávoli y él lo sabe perfectamente”, afirmó. Incluso reveló detalles de las conversaciones privadas que mantuvo con el empresario luego de la desaparición del dinero: “Él mismo me dijo sentado en un café que tuvo que hacer la denuncia penal porque necesitaban el dinero”, sostuvo Olguín.

Referencia a la falsa denuncia

Por otro lado, el profesional también habló sobre la causa por falsa denuncia relacionada con el supuesto asalto ocurrido en Ruta 40, en Pocito, episodio en el que tanto él como su hermano Marcelo terminaron condenados tras admitir que mintieron sobre el robo.

Según explicó, decidió cerrar ese conflicto judicial por recomendación de sus abogados y para evitar perjudicar a terceros. “Los abogados me dijeron que hagamos un acuerdo por una estrategia judicial y que se iba a pagar una multa de 12 mil pesos”, relató.

Olguín aseguró además que toda la situación tuvo un fuerte impacto emocional en su entorno más cercano. “Me afectó mucho, no solo a mí sino también a mi familia y a mis hijos. Tener que explicar estas situaciones no es sencillo y siempre queda esa sospecha”, concluyó.