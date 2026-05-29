Un joven motociclista chocó contra un árbol y quedó internado en estado delicado

El joven perdió el control del rodado en calle Roque Sáenz Peña y fue trasladado inconsciente al Hospital Rawson.

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Un joven de 21 años permanece internado en estado delicado luego de protagonizar un fuerte siniestro vial en Santa Lucía durante la madrugada de este miércoles.

Según informó la UFI Delitos Especiales, el hecho ocurrió cerca de la medianoche del jueves, cuando un joven identificado como Elian Yoel Cruz Campillay circulaba en una motocicleta Motomel Blitz por calle Roque Sáenz Peña, en sentido este - oeste.

image Choque. Foto: MPF.

Por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el dominio del rodado antes de llegar a calle Colón. Tras desestabilizarse, se desplazó hacia el carril Norte y terminó impactando violentamente contra un árbol ubicado en la zona.