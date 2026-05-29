Un joven motociclista chocó contra un árbol y quedó internado en estado delicado

Un joven de 21 años permanece internado en estado delicado luego de protagonizar un fuerte siniestro vial en Santa Lucía durante la madrugada de este miércoles.
El joven perdió el control del rodado en calle Roque Sáenz Peña y fue trasladado inconsciente al Hospital Rawson.
Un joven de 21 años permanece internado en estado delicado luego de protagonizar un fuerte siniestro vial en Santa Lucía durante la madrugada de este miércoles.
Según informó la UFI Delitos Especiales, el hecho ocurrió cerca de la medianoche del jueves, cuando un joven identificado como Elian Yoel Cruz Campillay circulaba en una motocicleta Motomel Blitz por calle Roque Sáenz Peña, en sentido este - oeste.
Por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el dominio del rodado antes de llegar a calle Colón. Tras desestabilizarse, se desplazó hacia el carril Norte y terminó impactando violentamente contra un árbol ubicado en la zona.
A raíz de la violencia del choque, el joven fue asistido por personal médico y trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde ingresó inconsciente. Fuentes judiciales indicaron que permanece internado con estado de salud reservado, mientras continúan las actuaciones para determinar cómo se produjo el siniestro.