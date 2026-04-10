Policía detuvo a un ladrón y lo rescató de una violenta golpiza vecinal

Un hecho de inseguridad terminó con un ladrón detenido y rescatado por la Policía cuando vecinos intentaban lincharlo tras un robo.

Robó dos televisores, lo atraparon vecinos y terminó con casi un año de prisión efectiva

Un grave episodio de inseguridad se vivió en la noche del martes, 7 de abril, cuando efectivos policiales intervinieron en un operativo por robo en flagrancia y lograron detener a un delincuente que estaba siendo brutalmente agredido por vecinos, tras haber cometido un ilícito en una vivienda.

Todo ocurrió alrededor de las 23:45 horas, cuando Luis Ezequiel Ceballos, junto a un cómplice no identificado, irrumpió en un domicilio tras violentar una puerta de rejas. Del lugar sustrajeron dos televisores, pero fueron descubiertos por la propietaria al momento en que escapaban.

La damnificada intentó seguirlos, aunque los perdió de vista y alertó a un móvil policial, aportando datos clave sobre lo ocurrido. Minutos más tarde, los efectivos localizaron a uno de los sospechosos en una escena caótica.

Inseguridad y tensión extrema en la detención Al llegar al lugar, los uniformados se encontraron con que un grupo de personas estaba golpeando al delincuente, en un claro intento de hacer justicia por mano propia. En ese contexto, la Policía intervino de inmediato, detuvo a Ceballos y lo retiró del lugar para resguardar su integridad física.

Instantes después, la víctima arribó al sitio y reconoció al aprehendido como uno de los autores del robo, lo que consolidó su vinculación directa con el hecho.