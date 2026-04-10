    • 10 de abril de 2026 - 19:37

    Policía detuvo a un ladrón y lo rescató de una violenta golpiza vecinal

    Un hecho de inseguridad terminó con un ladrón detenido y rescatado por la Policía cuando vecinos intentaban lincharlo tras un robo.

    Robó dos televisores, lo atraparon vecinos y terminó con casi un año de prisión efectiva &nbsp;

    Robó dos televisores, lo atraparon vecinos y terminó con casi un año de prisión efectiva

     

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un grave episodio de inseguridad se vivió en la noche del martes, 7 de abril, cuando efectivos policiales intervinieron en un operativo por robo en flagrancia y lograron detener a un delincuente que estaba siendo brutalmente agredido por vecinos, tras haber cometido un ilícito en una vivienda.

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    Todo ocurrió alrededor de las 23:45 horas, cuando Luis Ezequiel Ceballos, junto a un cómplice no identificado, irrumpió en un domicilio tras violentar una puerta de rejas. Del lugar sustrajeron dos televisores, pero fueron descubiertos por la propietaria al momento en que escapaban.

    La damnificada intentó seguirlos, aunque los perdió de vista y alertó a un móvil policial, aportando datos clave sobre lo ocurrido. Minutos más tarde, los efectivos localizaron a uno de los sospechosos en una escena caótica.

    Inseguridad y tensión extrema en la detención

    Al llegar al lugar, los uniformados se encontraron con que un grupo de personas estaba golpeando al delincuente, en un claro intento de hacer justicia por mano propia. En ese contexto, la Policía intervino de inmediato, detuvo a Ceballos y lo retiró del lugar para resguardar su integridad física.

    Instantes después, la víctima arribó al sitio y reconoció al aprehendido como uno de los autores del robo, lo que consolidó su vinculación directa con el hecho.

    En el proceso judicial se dispuso un reajuste de calificación a robo simple y, mediante juicio abreviado, se dictó una condena de 5 meses de prisión efectiva.

    No obstante, debido a que el imputado contaba con una pena previa en suspenso, la Justicia resolvió unificar ambas condenas, revocar la condicionalidad y fijar una pena única de 11 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

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