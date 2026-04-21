Escapaban de la Policía y dejaron abandonado en el auto a su cómplice discapacitado

Sucedió en barrio Müller, zona roja por la inseguridad y venta de drogas, en Córdoba.

Un joven discapacitado de 20 años fue detenido este lunes por la noche en barrio Müller, zona roja de la ciudad de Córdoba por la venta de drogas y delincuencia, luego de que sus dos cómplices lo dejaran abandonado al escapar en medio de una persecución policial.

Escaparon y dejaron abandonado a su cómplice discapacitado en Córdoba El insólito hecho sucedió cerca de las 20 cuando la Policía intentó controlar a tres sospechosos que circulaban en un Fiat 147 por De la Riesta. Al emprender la huida, se dirigieron hacia Campo de la Ribera, donde el patrullero logró interceptarlos.

Sin embargo, el conductor del 147 puso reversa y sacó un arma de fuego, tras lo cual prosiguió la fuga hasta que dos de los sospechosos descendieron en De la Riesta al 3500 corriendo e ingresaron por azar a una casa del sector. El dueño de la vivienda salió a la calle a los gritos, alertando a los policías sobre los dos intrusos que escapaban por los techos.

Lo llamativo es que, en la huida, dejaron abandonado al tercer cómplice, de 20 años, inmovilizado en el asiento del acompañante. “¡Soy discapacitado, no puedo caminar!”, comenzó a vociferar.

Cuando uno de los oficiales quiso detenerlo, el sospechoso le dio una cachetada en las manos. Finalmente lo apresaron y secuestraron en el 147 una caja con 47 cartuchos calibre 22 LR, dos gorras y dos celulares. Según se supo, el detenido habría quedado discapacitado tras un tiroteo por el robo a un conductor de Uber.