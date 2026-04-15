Santa Lucía enciende su agenda cultural: la Escuela de Arte Municipal abre sus talleres gratuitos
La cultura local vive un nuevo capítulo de crecimiento en Santa Lucía. La Escuela de Arte Municipal del departamento anunció el inicio de sus actividades anuales, ofreciendo a la comunidad la posibilidad de formarse en diversas disciplinas artísticas de forma totalmente gratuita.
Bajo el lema "Viví la cultura de Santa Lucía con todo", esta iniciativa busca descentralizar el arte y brindar herramientas de expresión a niños, jóvenes y adultos del departamento. En total, son 13 los talleres que estarán disponibles este ciclo, cubriendo un amplio abanico que va desde lo tradicional hasta lo moderno.
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Los talleres de la Escuela Municipal de Arte de Santa Lucía están destinados a hombre y mujeres de diferentes edades.
Inscripciones en la Escuela de Arte de Santa Lucía
A diferencia de otros procesos administrativos, la modalidad de inscripción es directa y sencilla. Los interesados no deben realizar trámites previos online, sino que deben asistir personalmente al lugar de dictado en los días y horarios específicos de cada taller para anotarse con el docente a cargo.
Una oferta para todos los gustos en Santa Lucía
Desde el municipio adelantaron que los talleres de la Escuela Municipal de Arte adelantó están pensados para que cada zona del departamento tenga acceso a la formación. Entre las opciones, los vecinos podrán encontrar:
Arte Recreativo
- Destinatarios: jóvenes y adultos.
- Unión Vecinal Barrio Itatí: martes de 18,30 a 20. Jueves de 9,30 a 11.
Artes Industriales
- Destinatarios: jóvenes y adultos.
- Unión Vecinal Barrio Balcarce: viernes de 17 a 18,30.
- Unión Vecinal Barrio José María Cortés: martes de 16,30 a 18.
- Unión Vecinal Barrio Alberdi: viernes de 16,30 a 17,30.
Pintura
- Destinatarios: jóvenes y adultos.
- Exconcejo Deliberante: martes y jueves de 17,30 a 19,30.
- Centro de Jubilados ‘Mis Abuelos’: martes de 15,30 a 17,30.
- Unión Vecinal Centro Empleados de Comercio: viernes de 16 a 18.
Ludoteca
- Destinatarios: chicos de 3 a 15 años.
- Polideportivo 11 de Junio: lunes y martes de 17 a 19.
Ajedrez
- Destinatarios: niños, jóvenes y adultos.
- Unión Vecinal San Judas Tadeo: martes de 9 a 12.
- SUM Enoé Bravo: jueves de 18,30 a 20,30.
Coro
- Destinatarios: personas mayores.
- Cencejo Deliberante: lunes y miércoles de 17 a 19,15.
Teclado
- Destinatarios: niños, jóvenes y adultos.
- Unión Vecinal La Alianza: martes y jueves de 18 a 19,15.
- Centro de Jubilados La Legua: martes y jueves de 19,30 a 20,30.
Guitarra
- Destinatarios: niños, jóvenes y adultos.
- Jardín Municipal Arcoiris: martes y jueves de 18,30 a 20.
Percusión
- Destinatarios: a partir de los 10 años en adelante.
- Unión Vecinal Centro Empleados de Comercio: miércoles de 18,30 a 19,30.
Danzas Urbanas
- Destinatarios: chicos de entre 3 y 12 años.
- Unión Vecinal Los Troperos: sábados de 9 a 10,30.
Folclore y Malambo
- Destinatarios: chicos de entre 5 y 13 años.
- Unión Vecinal Villa San Pablo: martes y jueves de 18,30 a 20,30.
Folclore y malambo II
- Destinatarios: adultos.
- Centro de Jubilados Esperanza y Fe: lunes y miércoles de 18 a 20.
Folclore Universitario (convenio con la UNSJ)
- Destinatarios: jóvenes y adultos.
- Casa de la Cultura: jueves de 19 a 21.