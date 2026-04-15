Con una oferta que abarca 13 talleres de diferentes disciplinas, el municipio de Santa Lucía invita a los vecinos a sumarse a los talleres anuales.

Abrio sus puertas la Escuela Municipal de Arte de Santa Lucía con talleres gratuitos para todas las edades.

Santa Lucía enciende su agenda cultural: la Escuela de Arte Municipal abre sus talleres gratuitos

La cultura local vive un nuevo capítulo de crecimiento en Santa Lucía. La Escuela de Arte Municipal del departamento anunció el inicio de sus actividades anuales, ofreciendo a la comunidad la posibilidad de formarse en diversas disciplinas artísticas de forma totalmente gratuita.

Bajo el lema "Viví la cultura de Santa Lucía con todo", esta iniciativa busca descentralizar el arte y brindar herramientas de expresión a niños, jóvenes y adultos del departamento. En total, son 13 los talleres que estarán disponibles este ciclo, cubriendo un amplio abanico que va desde lo tradicional hasta lo moderno.

santa lucia2 Los talleres de la Escuela Municipal de Arte de Santa Lucía están destinados a hombre y mujeres de diferentes edades. Inscripciones en la Escuela de Arte de Santa Lucía

A diferencia de otros procesos administrativos, la modalidad de inscripción es directa y sencilla. Los interesados no deben realizar trámites previos online, sino que deben asistir personalmente al lugar de dictado en los días y horarios específicos de cada taller para anotarse con el docente a cargo.