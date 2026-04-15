El sabor de la tradición llega a Médano de Oro con la Fiesta de las Conservas Caseras 2026

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En plena temporada de cosecha, las cocinas de las familias medaneras se llenan de aromas y sabores con la elaboración de productos a base de frutas y verduras de estación. Esta tradición tendrá su máxima celebración el 19 de abril en la Plaza Bolaños, en Médano de Oro , donde se llevará a cabo la Fiesta de las Conservas Caseras 2026 .

El evento, organizado de forma conjunta por la Feria de Artesanos y el CIC Médano , se desarrollará en el horario de 13 a 20 , ofreciendo una tarde única que combina la identidad gastronómica con espectáculos artísticos en vivo.

La Feria de Artesanos y Productores del Médano de Oro junto al CIC de esa localida, organizaron la Fiesta de las Conservas Caseras.

El corazón de la fiesta será el Concurso de Conservas , una competencia donde los productores locales pondrán a prueba sus recetas familiares. Este año, el jurado se destaca por esta integrado por hombres y mujeres de gran trayectoria en el rubro.

Entre los evaluadores se destaca la presencia de Chichita Contreras, vecina ilustre y Campeona Provincial del Dulce de Membrillo. Para los habitantes de la zona, Chichita representa la excelencia de una práctica que se transmite de generación en generación: el arte de aprovechar las frutas de estación para crear manjares que duran todo el año.

Música, feria y sabores en la fiesta de Médano de Oro

Además de la competencia, los asistentes podrán recorrer una amplia feria de emprendedores y artesanos, disfrutar de un variado patio de comidas y deleitarse con una grilla artística pensada para toda la familia.

La cartelera de espectáculos incluye a:

Noelia Riveros

Amanecer Folklórico (danza y tradición)

(danza y tradición) Jere Ahumada

Leo Altamirano

Un encuentro con la identidad

"Es un encuentro para disfrutar en familia, apoyar a nuestros artistas locales y compartir lo mejor de nuestra identidad", dijo Clara Sánchez, miembro de la Feria de Artesanos y Productores de Médano de Oro. Agregó que la invitación es abierta a toda la provincia para vivir una jornada llena de música, cultura y, sobre todo, los mejores sabores caseros de la región. La entrada es libre y gratuita.