    • 15 de abril de 2026 - 13:42

    El sabor de la tradición llega a Médano de Oro con la Fiesta de las Conservas Caseras 2026

    El próximo domingo 19 de abril, la Plaza Bolaños de Médano de Oro, en Rawson, se transformará en escenario de un evento que combina sabor y tradiciones.

    El próximo 19 de abril se realizará una nueva edición de la Fiesta de las Conservas Caseras en Médano de Oro.

    El próximo 19 de abril se realizará una nueva edición de la Fiesta de las Conservas Caseras en Médano de Oro.

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    En plena temporada de cosecha, las cocinas de las familias medaneras se llenan de aromas y sabores con la elaboración de productos a base de frutas y verduras de estación. Esta tradición tendrá su máxima celebración el 19 de abril en la Plaza Bolaños, en Médano de Oro, donde se llevará a cabo la Fiesta de las Conservas Caseras 2026.

    El evento, organizado de forma conjunta por la Feria de Artesanos y el CIC Médano, se desarrollará en el horario de 13 a 20, ofreciendo una tarde única que combina la identidad gastronómica con espectáculos artísticos en vivo.

    feria
    La Feria de Artesanos y Productores del Médano de Oro junto al CIC de esa localida, organizaron la Fiesta de las Conservas Caseras.

    La Feria de Artesanos y Productores del Médano de Oro junto al CIC de esa localida, organizaron la Fiesta de las Conservas Caseras.

    Jurado destacado en la fiesta del Médano de Oro

    El corazón de la fiesta será el Concurso de Conservas, una competencia donde los productores locales pondrán a prueba sus recetas familiares. Este año, el jurado se destaca por esta integrado por hombres y mujeres de gran trayectoria en el rubro.

    Entre los evaluadores se destaca la presencia de Chichita Contreras, vecina ilustre y Campeona Provincial del Dulce de Membrillo. Para los habitantes de la zona, Chichita representa la excelencia de una práctica que se transmite de generación en generación: el arte de aprovechar las frutas de estación para crear manjares que duran todo el año.

    Música, feria y sabores en la fiesta de Médano de Oro

    Además de la competencia, los asistentes podrán recorrer una amplia feria de emprendedores y artesanos, disfrutar de un variado patio de comidas y deleitarse con una grilla artística pensada para toda la familia.

    La cartelera de espectáculos incluye a:

    • Noelia Riveros
    • Amanecer Folklórico (danza y tradición)
    • Jere Ahumada
    • Leo Altamirano

    Un encuentro con la identidad

    "Es un encuentro para disfrutar en familia, apoyar a nuestros artistas locales y compartir lo mejor de nuestra identidad", dijo Clara Sánchez, miembro de la Feria de Artesanos y Productores de Médano de Oro. Agregó que la invitación es abierta a toda la provincia para vivir una jornada llena de música, cultura y, sobre todo, los mejores sabores caseros de la región. La entrada es libre y gratuita.

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