Santa Lucía lanzó las clases de apoyo escolar gratuito en 11 sedes del departamento

Bajo el lema ‘¡Vamos por un gran año escolar!’, en municipio de Santa Lucía busca fortalecer el aprendizaje de los más chicos con refuerzo de materias y técnicas de estudio , con las clases de apoyo gratis para alumnos primarios. Esta propuesta se suma al Programa de Fortalecimiento Escolar Gratuito que ofrece el Gobierno provincial en diferentes departamentos.

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Con el objetivo de que cada estudiante santaluceño llegue al aula con confianza y herramientas sólidas , el municipio de Santa Lucía puso en marcha un ambicioso programa de Apoyo Escolar Gratuito para alumnos de las escuelas primarias. La iniciativa no sólo se centra en el repaso de contenidos, sino también en brindar técnicas de estudio que faciliten el aprendizaje autónomo.

El programa está diseñado para acompañar a las familias del departamento, entendiendo que el refuerzo educativo es clave para evitar la deserción y mejorar el rendimiento académico desde los primeros años.

Las clases de apoyo escolar gratuitas en Santa Lucía están destinadas a alumnos de escuelas primarias.

Desde la comuna destacaron que las clases están orientadas a que los alumnos ‘ se sientan seguros en el aula’. El servicio incluye:

Para facilitar el acceso de todos los vecinos, la gestión municipal ha descentralizado el programa, llevando la asistencia directamente a los barrios a través de 11 sedes distribuidas estratégicamente en todo el departamento. Las clases de apoyo ya arrancaron, pero los alumnos se pueden seguir incorporando.

Requisito único: Los interesados deben presentarse con una fotocopia del DNI del alumno.

Lugar y horario: Las inscripciones se realizan de forma presencial directamente en cada una de las sedes, en el mismo horario en que se dictan las clases.

Las sedes de las clases de apoyo escolar

Con un total de 11 centros habilitados, el municipio de Santa Lucía garantiza que el beneficio llegue a cada rincón del departamento, permitiendo que los padres no tengan que trasladarse largas distancias para que sus hijos reciban este apoyo fundamental.

Esta política educativa se consolida como una de las prioridades de la gestión local para este ciclo lectivo, apostando a que la educación sea el motor de crecimiento para los más jóvenes de la comunidad.

Las sedes y horarios de las clases de apoyo son las siguientes: