    • 9 de abril de 2026 - 11:37

    Santa Lucía lanzó las clases de apoyo escolar gratuito en 11 sedes del departamento

    Esta iniciativa del municipio de Santa Lucía se suma a la propuesta similar que lleva a cabo el Gobierno provincial en varios departamentos.

    En Santa Lucia lanzaron las clases de apoyo escolar gratuito para alumnos primarios. Cabe recordar que ya se les hizo entrega de los kits escolar por participar en las Colonias de Verano.

    En Santa Lucia lanzaron las clases de apoyo escolar gratuito para alumnos primarios. Cabe recordar que ya se les hizo entrega de los kits escolar por participar en las Colonias de Verano.

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    (Redes)
    Por Fabiana Juarez

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    Con el objetivo de que cada estudiante santaluceño llegue al aula con confianza y herramientas sólidas, el municipio de Santa Lucía puso en marcha un ambicioso programa de Apoyo Escolar Gratuito para alumnos de las escuelas primarias. La iniciativa no sólo se centra en el repaso de contenidos, sino también en brindar técnicas de estudio que faciliten el aprendizaje autónomo.

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    Las clases de apoyo escolar gratuitas en Santa Luc&iacute;a est&aacute;n destinadas a alumnos de escuelas primarias.

    Las clases de apoyo escolar gratuitas en Santa Lucía están destinadas a alumnos de escuelas primarias.

    El programa está diseñado para acompañar a las familias del departamento, entendiendo que el refuerzo educativo es clave para evitar la deserción y mejorar el rendimiento académico desde los primeros años.

    Propósito de las clases de apoyo escolar

    Desde la comuna destacaron que las clases están orientadas a que los alumnos se sientan seguros en el aula’. El servicio incluye:

    • Refuerzo de materias: apoyo en las áreas que suelen presentar mayor dificultad como Lengua y Matemática.
    • Técnicas de estudio: herramientas para que los chicos aprendan a organizar sus tareas, subrayar ideas principales y preparar exámenes sin estrés.

    Inscripciones para las clases de apoyo escolar

    Para facilitar el acceso de todos los vecinos, la gestión municipal ha descentralizado el programa, llevando la asistencia directamente a los barrios a través de 11 sedes distribuidas estratégicamente en todo el departamento. Las clases de apoyo ya arrancaron, pero los alumnos se pueden seguir incorporando.

    Requisito único: Los interesados deben presentarse con una fotocopia del DNI del alumno.

    Lugar y horario: Las inscripciones se realizan de forma presencial directamente en cada una de las sedes, en el mismo horario en que se dictan las clases.

    Las sedes de las clases de apoyo escolar

    Con un total de 11 centros habilitados, el municipio de Santa Lucía garantiza que el beneficio llegue a cada rincón del departamento, permitiendo que los padres no tengan que trasladarse largas distancias para que sus hijos reciban este apoyo fundamental.

    Esta política educativa se consolida como una de las prioridades de la gestión local para este ciclo lectivo, apostando a que la educación sea el motor de crecimiento para los más jóvenes de la comunidad.

    Las sedes y horarios de las clases de apoyo son las siguientes:

    • Unión Vecinal Centro Empleados de Comercio: jueves de 17,30 a 19,30.
    • Jardín Ositos Cariñosos: martes y jueves, de 15,30 a 17,30.
    • Biblioteca Popular Rawson: lunes y miércoles, de 17,30 a 19,30.
    • Unión Vecinal Barrio El Vivero: lunes y miércoles, de 17 a 19.
    • Unión Vecinal Villa Balcarce: martes y jueves, de 16,30 a 18,30.
    • Polideportivo 11 de Junio: miércoles y jueves, de 16 a 18.
    • SUM Enoé Bravo: lunes y martes, de 17 a 19.
    • Jardín Tiernos Corazones: jueves, de 17 a 18,30.
    • Unión Vecinal Barrio San Pablo: jueves y viernes, de 17,30 a 19,30.
    • Unión Vecinal Barrio Itatí: lunes y jueves, de 18 a 20.
    • Casa de la Cultura: martes y jueves, de 14,30 a 17,30.
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