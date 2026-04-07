Madrugada de terror en Santa Lucía: descubrió a un ladrón en su techo y la amenazó con un revólver

Una vecina alertó sobre un sospechoso que intentaba robar un tanque de agua. Al ser increpado, el sujeto exhibió un revólver y huyó. Interviene la UFI Delitos contra la Propiedad.

Un grave hecho de inseguridad se registró durante la madrugada en el departamento Santa Lucía, donde una mujer denunció haber sido víctima de un intento de robo agravado por el uso de arma de fuego.

Según fuentes policiales, el episodio ocurrió alrededor de la 1:13 en el Lote 13 de Mayo, cuando una mujer de apellido Castros, de 39 años, se encontraba en su domicilio y escuchó ruidos extraños en el exterior. Al salir a verificar lo que ocurría, observó a un hombre en el techo de la vivienda intentando sustraer un tanque de agua.

De acuerdo a su relato, al gritarle para que se detuviera, el sospechoso —identificado como Miguel Balmaceda, de 28 años— reaccionó exhibiendo un arma de fuego tipo revólver de color gris, lo que generó temor en la víctima, quien decidió resguardarse nuevamente dentro de su casa.

Minutos después, personal policial se hizo presente en el lugar y entrevistó a familiares del acusado. En ese contexto, el tío del joven manifestó que su sobrino no se encontraba en la vivienda y que se habría retirado momentos antes del arribo de los efectivos.

Tras el hecho, se dio intervención al ayudante fiscal de turno, Juan Mattar, quien dispuso la radicación de la denuncia, la inspección ocular, la confección de croquis, la toma de declaraciones y el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona.