Violencia en el barrio Huarpe: con palos y piedras vecinos golpearon a un joven por el robo de aires acondicionados

Un operativo policial terminó con un joven detenido y momentos de tensión en barrio Huarpe, luego de que efectivos de la UOT Teresa de Calcuta y del Comando Sur intervinieran en un presunto robo de equipos de aire acondicionado.

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El episodio ocurrió alrededor de las 19 del jueves, cuando los uniformados advirtieron que unas 20 personas protagonizaban una gresca en la vía pública, agrediéndose con palos y piedras. Ante la magnitud del disturbio, solicitaron apoyo policial para controlar la situación.

En medio del conflicto, varios vecinos señalaron como presunto autor del robo a un joven de apellido Caballero, de 18 años, quien fue aprehendido en el lugar por los efectivos.

Según relató la damnificada, una mujer de 37 años, todo comenzó cuando escuchó ruidos sobre el techo de su vivienda. Al salir para ver qué ocurría, observó a varios hombres que trasladaban uno de los equipos de aire acondicionado. La mujer comenzó a gritar y, según denunció, los sospechosos arrojaron el motor sobre el techo de un vecino antes de escapar por distintas viviendas.

La víctima aseguró además haber reconocido a Caballero, ya que sería vecino de la zona.

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Más tarde, residentes del barrio informaron a la Policía que los equipos robados habían sido escondidos en otro domicilio. Con autorización de la propietaria de la vivienda, los efectivos ingresaron al fondo del inmueble y encontraron, ocultos debajo de un montón de ropa, dos equipos exteriores de aire acondicionado.

Uno de ellos era marca BCA y presentaba abolladuras y caños cortados, mientras que el segundo, marca Noblex, también tenía cables y cañerías dañadas. Ambos aparatos fueron secuestrados como parte de la investigación.

El detenido fue trasladado junto a los elementos recuperados a sede policial. Durante el procedimiento, algunos vecinos arrojaron piedras contra el personal policial, lo que incrementó aún más la tensión en la zona.

La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia y el ayudante fiscal, Dr. Alejandro Díaz, dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.