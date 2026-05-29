Violencia en Concepción: una mujer denunció que su pareja la atacó con un arma blanca durante la madrugada

La víctima denunció la agresión en la Comisaría Segunda durante este viernes. Presentaba una herida cortante en una pierna y el sospechoso fue detenido.

Un violento episodio de presunta violencia de género ocurrió durante la madrugada de este viernes en Concepción y terminó con una mujer herida y un hombre detenido.

Según las primeras informaciones, la víctima se presentó en la Comisaría Segunda para denunciar que había sido atacada dentro de la vivienda que comparte con su pareja. La mujer presentaba una lesión provocada con un arma blanca en una de sus piernas y aseguró que el hecho había ocurrido durante la madrugada.

A partir de la denuncia, los efectivos policiales comenzaron las primeras averiguaciones y establecieron que el principal sospechoso sería la pareja de la víctima, con quien convivía en el domicilio donde ocurrió el ataque.

De inmediato, personal policial se dirigió hasta una vivienda ubicada sobre calle Jujuy, cerca de la intersección con Colombia, donde se desplegó un operativo que culminó con la detención del sujeto señalado.

En paralelo, efectivos de Criminalística trabajaron en el lugar para recolectar rastros y pruebas que permitan reconstruir cómo ocurrió el episodio y determinar las circunstancias exactas de la agresión.