    • 29 de mayo de 2026 - 09:41

    Córdoba: apartaron a un cura de un jardín tras ser denunciado por presuntos abusos a menores

    Cuatro familias acudieron a la justicia luego de que sus hijos les relataran las situaciones vividas con el acusado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El sacerdote Alejandro Nicola se desempeñaba como director del Jardín de Infantes Niño Dios, en Villa Carlos Paz, y en las últimas fue apartado de su cargo tras ser denunciado por cuatro familias de menores que acuden a la institución por presuntos abusos sexuales.

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    La determinación fue comunicada este martes por el arzobispo Ángel Sixto Rossi, quien indicó que el acusado tomará distancia “momentáneamente” del ámbito escolar “a la espera de la definición por parte de la Justicia”.

    Rossi se refirió a lo sucedido como una “dolorosa situación” y antes de finalizar breve el documento de unas cinco líneas, expresó su deseo de “llegar pronto a la verdad”.

    Cuatro familias denunciaron al cura por abusos

    La primera denuncia contra Nicola fue realizada en mayo del año pasado. La mamá de la víctima declaró que advirtió señales de abuso en su hija de cuatro años y acudió a la justicia. A esa denuncia, le siguieron tres más y actualmente son cuatro las presentaciones en contra del cura, según informó La Voz.

    La semana pasada, familiares de las víctimas encabezaron una movilización para exigir la imputación del acusado y el apartamiento de las actividades escolares, ya que el hombre seguía desempeñándose como director de la institución.

    Luego de esa marcha, el Arzobispado y la Junta Arquidiocesana de Educación Católica emitieron un comunicado en el que señalaron la ausencia de imputaciones formales contra los integrantes de la institución, aseguraron que de igual manera se activaron protocolos internos de prevención y remarcaron que “el cuidado de los menores es prioridad absoluta”.

    Días después, desde el Arzobispado de Córdoba finalmente apartaron a Nicola del cargo.

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