    • 15 de abril de 2026 - 17:24

    La UNSJ abre convocatoria de intercambio estudiantil 2026: conocé cómo postularte

    La Secretaría de Posgrado y Relaciones Internacionales de la UNSJ lanzó los programas PILA y PAME. Hay tiempo hasta el 28 de abril para postularse.

    La UNSJ lanzó la convocatoria para participar del programa de Movilidad Estudiantil.

    La UNSJ lanzó la convocatoria para participar del programa de Movilidad Estudiantil.

    Foto:

    (redes)
    Por Fabiana Juarez

    La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) anunció la apertura de una nueva Convocatoria de Movilidad Estudiantil Presencial, una oportunidad única para que alumnos de grado cursen un semestre en universidades de distintos países de Latinoamérica, a través de los programas PILA y PAME.

    Leé además

    ¿que paso con la carpa en los preuniversitarios? la jefa sindical nego adoctrinamiento y advirtio que la unsj se desangra

    ¿Qué pasó con la carpa en los preuniversitarios? La jefa sindical negó "adoctrinamiento" y advirtió que la UNSJ "se desangra"
    Hoy, la UNSJ dio inicio a los operativos sanitarios del Programa Universidad Saludable, que incluye controles gratis para toda la comunidad educativa.

    Salud en la UNSJ: arrancaron los operativos de atención gratis para estudiantes y personal

    Qué alumnos de la UNSJ pueden postularse

    La convocatoria está dirigida a estudiantes regulares que cuenten con un rendimiento académico satisfactorio. Quienes resulten seleccionados deberán asumir el compromiso institucional de representar a la universidad durante su estancia en el exterior.

    Detalles de la estancia académica de la UNSJ

    • Duración: Un semestre académico.
    • Periodo: La movilidad se hará efectiva durante el segundo semestre de 2026.
    • Beneficio académico: Al regresar, el o la estudiante obtendrá el reconocimiento oficial de las asignaturas aprobadas en la universidad de destino, integrándolas a su historial académico local.

    Plazos y contacto

    El plazo máximo para presentar la postulación vence el 28 de abril de 2026.

    Para aquellos interesados en conocer los destinos disponibles, requisitos específicos y formularios, la información detallada se encuentra disponible en el sitio web oficial de la Secretaría de Posgrado y Relaciones Internacionales.

    Canales de consulta

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La carpa de la polémica instalada por el SIDUNSJ en el edificio de la Escuela de Comercio y Escuela Industrial.-

    Entre la carpa y el aula, el límite difuso de la política en los preuniveristarios de la UNSJ

    recrudece la crisis en los preuniversitarios de la unsj: los padres denunciaron adoctrinamiento por una carpa gremial instalada en pleno patio escolar

    Recrudece la crisis en los preuniversitarios de la UNSJ: los padres denunciaron "adoctrinamiento" por una carpa gremial instalada en pleno patio escolar

    el consejo superior de la unsj aprobo el presupuesto 2026 por $122.000 millones: solo un 9,5% mas respecto del ano pasado

    El Consejo Superior de la UNSJ aprobó el Presupuesto 2026 por $122.000 millones: sólo un 9,5% más respecto del año pasado

    radiotelescopio chino-argentino: la unsj activo las gestiones ante defensa para destrabar el proyecto

    Radiotelescopio chino-argentino: la UNSJ activó las gestiones ante Defensa para destrabar el proyecto