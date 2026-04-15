La UNSJ abre convocatoria de intercambio estudiantil 2026: conocé cómo postularte

La Secretaría de Posgrado y Relaciones Internacionales de la UNSJ lanzó los programas PILA y PAME. Hay tiempo hasta el 28 de abril para postularse.

La UNSJ lanzó la convocatoria para participar del programa de Movilidad Estudiantil.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) anunció la apertura de una nueva Convocatoria de Movilidad Estudiantil Presencial, una oportunidad única para que alumnos de grado cursen un semestre en universidades de distintos países de Latinoamérica, a través de los programas PILA y PAME.

Qué alumnos de la UNSJ pueden postularse La convocatoria está dirigida a estudiantes regulares que cuenten con un rendimiento académico satisfactorio. Quienes resulten seleccionados deberán asumir el compromiso institucional de representar a la universidad durante su estancia en el exterior.

Detalles de la estancia académica de la UNSJ Duración: Un semestre académico.

Un semestre académico. Periodo: La movilidad se hará efectiva durante el segundo semestre de 2026 .

La movilidad se hará efectiva durante el . Beneficio académico: Al regresar, el o la estudiante obtendrá el reconocimiento oficial de las asignaturas aprobadas en la universidad de destino, integrándolas a su historial académico local. Plazos y contacto El plazo máximo para presentar la postulación vence el 28 de abril de 2026.